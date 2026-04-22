コムドット、ABEMA特番の番組関連動画SNS総再生数　4月11日から4月14日までで…

ABEMA『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』が11日から12日にかけて生配信された。

番組関連動画のSNS総再生数は…

『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』は、コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていくという過酷なルールの下、メンバーは総計179回ものパイを浴びながら激闘を繰り広げた。

番組内では、リーダーのやまとが過去最高月商「2億4000万円」を初告白したり、子ども記者からの直球質問にタジタジになったりという複数のシーンが話題に。関連動画が単体でも300万再生を超えるなど、SNSでも大きな注目を集め、番組関連動画(※)のSNS総再生数は1,000万回を突破した。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』もその中で配信された。

※『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』が配信開始となった4月11日午後6時20分から4月14日10時までの、ABEMAおよびABEMAオフィシャルSNSにて投稿された『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』関連動画の総再生数