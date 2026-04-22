専業主婦を希望する彼女　一方でパートナーにも自立を求める彼氏の言い分は「もし俺のお金を使うってなったら…」

ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第7話が16日に配信された。

『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

結婚後の「働き方」と「お金」をめぐる価値観のすれ違い

第7話では、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノの間に、結婚後の「働き方」と「お金」をめぐる決定的な価値観のすれ違いが浮き彫りに。

ディナーの席で将来について話し合う2人。ナオキが「お互いが好きなことを追求して、仕事を通して自己実現につなげられたらいい」「ずっと働いていてほしい」と理想の夫婦像を語る一方で、リノは「絶対自分は専業主婦になるものだと思ってた」と、幼い頃から抱いていた専業主婦への強い憧れを打ち明ける。

しかし、ナオキは「もし俺のお金を使うってなったら、今みたいにすごい服を買うとかっていうのは、俺からしたら許せないかな」と鋭く指摘。専業主婦になった場合、これまでのように自由にお金を使うことはできないというシビアな現実を突きつけた。

さらにインタビューでも「完全なる専業がいいと言われちゃうと、自分の求めているパートナーとは違うのかなと思う」と本音を明かすナオキ。結婚へのタイムリミットが迫るなか、お互いの譲れない価値観が激しくぶつかり合った。