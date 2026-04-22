日本テレビ系で、新たな春の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、5月6日(19:00～)に放送されることが22日、発表された。MCは、Snow Manの渡辺翔太と俳優の波瑠が務める。2人が音楽特番でMCタッグを組むのは今回が初めて。

同番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛されてきた名曲から最新ヒット曲までを届ける3時間特番。人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲を、日本テレビに眠るアーカイブ映像とともに振り返るほか、昭和を彩った名曲や平成を代表するアーティストの当時の映像も放送する。

さらに、2026年上半期のヒット曲や話題曲を、アーティスト本人によるパフォーマンスで披露。過去の名曲と最新の音楽を一夜で楽しめる。

このほか、アーティストへの“感謝”をテーマにした特集企画や、名曲の誕生秘話に迫る企画、ここでしか見られない対談企画など、多彩なコンテンツも展開。出演アーティストは近日公開予定。