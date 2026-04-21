ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、6月28日にトヨタアリーナ東京で開催される「推しサミット2026」とのコラボレーションイベント『推しサミット2026 出演権争奪戦!! 〜1万人収容の大規模アリーナでパフォーマンスしよう!!〜』を、4月28日より開催する。

「推しサミット2026」会場内メインステージ出演権など

『推しサミット2026 出演権争奪戦!! 〜1万人収容の大規模アリーナでパフォーマンスしよう!!〜』は、イベント終了時点で、17LIVEで認証契約しているライバーであれば、誰でも参加が可能。上位に入賞かつ条件を達成したライバーには、「推しサミット2026」会場内メインステージまたはサブステージでの出演権(上位6位まで)やLEDコメント出演権が贈呈される。

「推しサミット」は、推される存在(推し)と推す側(ファン)が出会い、“応援する楽しさ”を共有するカルチャーイベント。アイドル・声優・コスプレイヤー・ライブアイドルなど、ジャンルを越えた多彩な“推し”が集結。国境や文化の枠を超えた多様な表現が一堂に会する。アリーナならではの大規模ライブと、距離の近い交流体験を同日に楽しめる、2会場連動の回遊型イベントである。