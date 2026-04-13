リーメントから8月、かわいい手芸モチーフとポケモンのインテリアフィギュア「ポケモン Sweet Craft Collection」が登場。このほど、そのビジュアルが公式X (@rement_official)で公開されました!

「ポケモン Sweet Craft Collection」

こちらが「ポケモン Sweet Craft Collection」です。手芸用品の定番アイテム「ピンクッション」の上に、かわいいポケモンたちがのったポップなデザインで、どれも可愛らしい。

「ポケモン Sweet Craft Collection」

「ピカチュウ&デデンネ」「ロコン(アローラのすがた)」「モンジャラ&ジュペッタ」「ニンフィア」「チルット&ウールー」「イーブイ」の全6種がラインアップされており、SNSでは「反則級にかわいい」「皆さん見えてますか?デデンネがいます」「チルットおる!!!!!チルット!!!! しかも好きなウールーも一緒だ!」「当たりしかない」「最高オブ最高…!」といった声が寄せられています。

価格は1,540円。どの子が入っているかは、開けてからのお楽しみ!! 8月が待ち遠しいですね。