『名探偵コナン』に登場する“怪盗キッド”こと、黒羽快斗が主役の物語『まじっく快斗』。このほど、セガプライズのフィギュアブランド「XrossLink」から、キッドと白馬探のフィギュアの発売が決まり、ファンから喜びの声があがっています!

【2026 セガプライズ 新作速報】

並べて飾ると臨場感が高まるフィギュアブランド "XrossLink(クロスリンク)”。

#セガプライズ より秋頃登場予定のTVアニメ『名探偵コナン』のフィギュアをご紹介✨

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✅XrossLink

‐ 怪盗キッド ‐ / ‐ 白馬探 ‐

(@sega_girlsより引用)

「XrossLink」は、フィギュアを並べることで作品の世界観を強化するフィギュアブランド。その新作として、まさか「怪盗キッド」と「白馬探」が並ぶ日がくるとは、驚きです。

発売は秋とまだまだ先なのですが、SNSでは「え!? 白馬くんフィギュアでるの!?」「なんてこったい、泣きそう!こんな日が来ようとは夢にも思わなかった」「これは最高にやばい」「IM GONNA FREAK OUT(私、めっちゃパニック起こしそう!)」「EU PRECISO DESSE HAKUBA MEU DEUSSSS PRECISO PRECISO(私このハクバが欲しい 神様あああ 欲しい 欲しい)」「やってくれたな運営」「OH MY GOD」「神、マジ感謝」「ありがとう世界」などなど、国内外から歓喜の声が寄せられています!

シンプルな立ち姿のフィギュアなのに、こんなにも存在感を放つなんて、さすが見た目も中身もスマートな2人。これはぜひ、2体並べて飾りたいですね。