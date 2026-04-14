中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00～)では、“気前が良すぎる八百屋”として話題を呼んだ「小林君八百屋」のその後を、きょう14日に放送。2024年8月に閉店した同店の店主・哲夫さんが、現在は群馬・伊勢崎市で新たに焼き芋店をオープンしていたことが明らかになる。

焼き芋屋の店主

「小林君八百屋」は、群馬・みどり市にあった八百屋。スイカ1玉2,500円分を惜しげもなくサービスするなど、その豪快な“オモてなし”で人気を集めたほか、来店客に菅田将暉の「虹」を熱唱するパフォーマンスでも大きな反響を呼んだ。だが、店主の哲夫さんは「歌いながら世界を回りたい」という思いから、2024年8月に店を閉めていた。

それから約1年半。哲夫さんは、群馬・伊勢崎市で焼き芋店を開業。茨城県産のシルクスイートや紅はるかといった質の良いさつまいもを仕入れ、1時間以上かけてじっくり焼き上げることで甘みを引き出した「焼き芋1袋(6個)」を500円で販売している。

新たな店でも、“歌のサービス”は健在。以前と変わらず「虹」を歌いながら客をもてなしており、八百屋時代から変わらぬ哲夫さんらしさがにじむ。八百屋閉店後にはヨーロッパを回っていたといい、その経験を経てたどり着いた新たな店で、どんな「幸せ」を見つけたのか…。

この日の放送では、和歌山・岩出市のボリューム満点の定食店も登場。ゲストには、山崎弘也(アンタッチャブル)、中島ひとみが出演する。