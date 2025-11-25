俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が25日、都内で行われた「THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に出席した。

佐野勇斗

「VOGUE THE ONES TO WATCH」は、ファッション誌『VOGUE JAPAN』(コンデナスト・ジャパン発行)が、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた人など多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード。

今年は、VERDY(デザイナー)、大月壮士(デザイナー)、北川景子(俳優)、佐野勇斗(俳優)、Snow Man(アーティスト)、HANA(アーティスト)、見上愛(俳優)、横浜流星(俳優)が受賞した。

佐野は「こんなすごい賞をいただけるんだと、とてもうれしく思いましたし、今年1年頑張ってきてよかったなと思いました」と受賞の喜びを語った。

横浜はスケジュールの都合で欠席したが、同じ事務所の後輩である佐野は「流星くんは、何年か前に一度映画で共演させていただいて、そこから仲良くさせてもらっているんですけど、当時バディ役として隣で見ている僕からしても、とんでもないストイックさというか、自分にすごく厳しい方ですね。あそこまで自分を律して生きていけるというのは本当にすごいと思います」とリスペクト。

また、「すごい後輩をかわいがってくれるというか、僕も一個下なんですけど、会うたびに『調子どう?』と聞いてくれたり、周りにも気を配れる素敵な先輩だなと思っています」と話していた。