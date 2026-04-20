松居一代、離婚時に「何にも揉めることなく、速やかに出て行っていただくだけ」だった理由　土地も建築費も全部…

ABEMA『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が12日に生配信された。

松居一代が自宅をメディア初公開

番組では、ビジネスや投資で成功を収め、現在はニューヨークを拠点に活動する松居一代に密着。今回、日本滞在中の松居の“リノベーションが完了した最新自宅”をメディア初公開した。

玄関には、自らデザインした金箔の表札が掲げられ、家の中へ入ると、風水に基づいて設計された空間が広がる。 松居が「全ては財を成すため」と語るように、“どうしたら財を成すか”をテーマに作られたという自宅には、金運を呼び込むゴールドの調度品や、450万円の八角形 ペルシャ絨毯の玄関マットなど、徹底したこだわりが随所に施されていた。

さらに、約30畳の寝室兼クローゼットには、1,200万円をかけてオーダーした家具が並び、「タイム・イズ・マネー」の哲学のもと、すべてが一目で分かる機能的な設計に。松居は「人生ではすぐ見つけられないと損しちゃう」と、独自の成功哲学を明かした。

自宅もキャッシュで購入

また、松居は25年前に“4億5,000万円の豪邸”といわれたこの自宅もキャッシュで購入していたことが明かされ、 「私は2回も離婚してますからあれですけど」と前置きしつつ、「共同名義だと離婚する時に家をどう分けるか、 ローンをどうするかと、トラブルの原因になる。でも私の場合は、土地も建築費も全部私がキャッシュで払っていますから、何にも揉めることなく、速やかに出て行っていただくだけでした」と語り、その圧倒的な経済力と合理的な考え方にスタジオからは驚きの声が上がった。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』もその中で配信された。