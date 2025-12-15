松居一代、隣に住んでいたのは“あの一家”「68年生きてきて一番ビックリした」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#15が12日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

ティファニー・トランプ氏の一家が隣に

番組では、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスに暮らす、松居一代の今に密着した。松居は「トップシークレットね」と少し声を潜め、アメリカ合衆国の現大統領であるドナルド・トランプ氏の次女、ティファニー・トランプ氏の一家が隣に住んでいたことを明かし、「68年生きてきて一番ビックリした」と話した。

また、「お孫ちゃん、トランプ大統領にそっくりです。ものすごくかわいい男の子。お体も普通より大きくてね、ティファニーさんに“少し大きいですよね?”って聞いたら、“そうです、ちょっと大きいんです”って話してくださって。ティファニーさんもすごく良いお嬢さん」と語り、快諾してくれたツーショット写真を交えて交流の思い出に浸った。

さらに、松居はツーショット写真のお礼におにぎりや煮物などの和食を振る舞い、ティファニー氏を警護する特別部隊から、感謝の気持ちを表す特別なコインを贈呈されたそうで、現在は別の場所へ引っ越しをしたティファニー氏とは今もメールなどで交流を続けていると告白。松居の交友関係の広さにスタジオは終始どよめいていた。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

