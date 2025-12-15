松居一代、隣に住んでいたのは“あの一家”「68年生きてきて一番ビックリした」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#15が12日に配信された。

ティファニー・トランプ氏の一家が隣に

番組では、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスに暮らす、松居一代の今に密着した。松居は「トップシークレットね」と少し声を潜め、アメリカ合衆国の現大統領であるドナルド・トランプ氏の次女、ティファニー・トランプ氏の一家が隣に住んでいたことを明かし、「68年生きてきて一番ビックリした」と話した。

また、「お孫ちゃん、トランプ大統領にそっくりです。ものすごくかわいい男の子。お体も普通より大きくてね、ティファニーさんに“少し大きいですよね?”って聞いたら、“そうです、ちょっと大きいんです”って話してくださって。ティファニーさんもすごく良いお嬢さん」と語り、快諾してくれたツーショット写真を交えて交流の思い出に浸った。

さらに、松居はツーショット写真のお礼におにぎりや煮物などの和食を振る舞い、ティファニー氏を警護する特別部隊から、感謝の気持ちを表す特別なコインを贈呈されたそうで、現在は別の場所へ引っ越しをしたティファニー氏とは今もメールなどで交流を続けていると告白。松居の交友関係の広さにスタジオは終始どよめいていた。

