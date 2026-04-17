モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなど、リチウムイオン電池搭載製品による発火事故が問題となっている中、東京都足立区ではつい先日、プラスチック回収車で火災が発生しました。原因となったものは、なんと、加熱式たばこ。

本日、プラスチックの中に混入した加熱式たばこが原因となり収集車両の火災が発生しました。車両火災は人命の危険や収集時間の遅れ等の原因となります。燃やすごみやプラスチックには絶対に入れないでください。

(@adachi_cityより引用)

プラスチック回収車の内部で発火したのは、まさかの加熱式たばこ。これだけ各方面で注意喚起を行っている中、これをプラスチックごみとして出してしまう人がいることにビックリです。

リチウムイオン電池は、圧力がかかったり、破損したり、内部がショートすると急激に発熱・発火する特性があります。燃えるゴミやプラスチックごみとして出してしまうと、回収時にごみ収集車の圧縮機構で押しつぶされ、火花が出て一気に燃え広がる危険性が。

そのため足立区では、リチウムイオン電池などの小型充電式電池を搭載した製品の処分について、「製造メーカーへ回収しているかを問い合わせる」こと、「家電量販店など回収協力店への持ち込み」などの方法を案内しているほか、メーカー等で持ち込み対応不可だった場合には、足立区内の清掃事務所等の該当施設でも回収しているそうです。

ちなみに、今回問題となった加熱式たばこについては、「日本たばこ協会」が無料回収しリサイクルしているのだとか。なお、足立区における正しい捨て方は公式ホームページから確認することができます。

これからの季節、「高温になる車内に放置したことによる発火事故」や、「一度落としてしまったハンディファンを使用していたら突然発火」といったケースにも注意が必要です。正しい処分方法はもちろんのこと、この機会にぜひ、正しい使い方や製品の危険性についても改めて確認してみてはいかがでしょうか。