アクアワールド茨城県大洗水族館がXに投稿した「スザクサラサエビ」の動画が話題になっています。水槽の中は、どこもかしこもエビ、エビ、エビ。まさに“エビまみれ”の光景です。

スザクサラサエビ、あまり聞き慣れない名前ですが、コーラルオレンジの体に白いラインがくっきり入った、美しいエビですね。

水槽の中では、みんな同じ方を向いているものの、整列しているようでしていない絶妙な並び方。しかも、付かず離れずの距離感を保っているのがおもしろく、「エビの世界にもいろいろあるのかな?」と想像してしまいます(笑)。

この姿に、SNSでは「きゃーーーーー 可愛いっ」「小さいのもいてなんだかほのぼのしますね。。」「なんだろう、この適度にみんなソーシャルディスタンス取ってるの、むっちゃかわいい」「うわぁ 見に行きたいーーー」といった声が。ただエビが並んでいるだけなのに、眺めているだけでじわじわきます。

さて、同館では3月12日、人気のイルカ・アシカオーシャンライブを一新し、新たに「WOOOOARAI!ーここから始まる、出会いの物語ー」がスタートしています。小さな生きものの魅力を知る展示から、大きな哺乳類たちの迫力あるショーまで見どころ満載のアクアワールド茨城県大洗水族館、ぜひ足を運んでみてくださいね。