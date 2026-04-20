お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造が、14日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)にゲスト出演し、千秋との離婚を振り返った。

遠藤章造

ココリコ遠藤、クリスマスイブに「離婚を突きつけられた」

2人は2002年7月に結婚し、翌年に長女が誕生。その後、2007年12月に離婚した。

遠藤は、「急に来ましたから。急なんですよ」と当時を回顧。「普通、なんか1年～2年揉めてとかってありますでしょ。もうまったくないです」と明かし、「12月28日に離婚届出すんですけど、僕、離婚を突きつけられたのが4日前のクリスマスイブなんです」と告白した。これを聞いたパーソナリティの爆笑問題の2人も、「すげークリスマスイブ」などと驚きを見せた。

さらに「それまで僕、そんな気持ちはなかったから、『えー』ってなって」と振り返り、「向こうの事務所の方ともいろいろ電話とかしたけど、『もうあの人が1回言ったら、それは変わらない』って感じで。『じゃあ、わかりました』って受け入れて」と最終的に決断を受け入れた経緯を語っていた。