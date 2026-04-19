テレビ報道の在り方に一石を投じた『エルピス―希望、あるいは災い―』(22年)で数々の賞に輝いた佐野亜裕美プロデューサーが、今度は地上波連続テレビドラマの制作スキームに風穴を開けようとしている。

20日にスタートするカンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00～)は、メガヒット映画『国宝』を手掛けたミリアゴンスタジオとタッグ。クリエイターに寄り添い、“面白いものを作る”ための理想的な環境で作品づくりに挑んでいる――。

カンテレ＆ミリアゴン両社が「制作著作」に

ギャラクシー賞テレビ部門大賞、放送文化基金賞テレビドラマ部門最優秀賞、日本民間放送連盟賞テレビドラマ部門最優秀賞など、数々の栄冠に輝いた『エルピス』だが、その仕事を終えた後、テレビドラマのプロデューサーを辞めようと考えたこともあったという佐野氏。

この背景にあったのは、面白いものを作りたいと集結したチームで、「金銭的な面で相当苦労したので、やりがいの搾取になっていると思ってしまったんです」という深い反省だった。

そこから再び制作意欲が湧いてきたが、仮に作品が海外で売れたり、リメイク権などで成果を上げたりしても、それが次の制作費に直接還元されることがない現状がある中で、今回は、これまでとは違う枠組みを模索する必要があると感じていた。

そんな中で出会ったのが、後に大ヒット映画『国宝』の製作幹事としてその名を業界にとどろかせることになる「ミリアゴンスタジオ」を立ち上げたばかりの村田千恵子プロデューサー。かねてから佐野氏は、テレビ局のプロデューサーとして「作品の中身を面白くすること」と「出口をどう広げるか」の両方を考えなければならないことに難しさを感じながら、自身は前者に注力したいという思いがあった。

そこで、プロデューサーがクリエイティブに集中できる環境を作りたいというミリアゴンスタジオのミッションに共感。自身が設立した会社とミリアゴンスタジオで地上波ドラマ以外のドラマ・映画作品を開発するというパートナーシップを結んだのだ。

こうした流れから、『銀河の一票』ではカンテレとミリアゴンスタジオが制作費を出し合って初めてタッグを組み、両社が「制作著作」としてクレジットされている。佐野氏は「本当に理想的な環境すぎていいのだろうか？と思ってしまいます」と充実の制作体制で臨むことができたことに喜ぶ一方で、「プレッシャーにもなり、励みにもなっています」と気を引き締める。

諦めるより「出口を広げて増やそう」の発想に

実写邦画興収歴代1位となったメガヒット映画『国宝』の企画・プロデューサーで、ミリアゴンスタジオ執行役員でもある村田氏は、この新しい試みについて、「まず佐野プロデューサーのクリエイティブがあり、それをより良い環境で成立させるためのビジネススキームを考えたいと思っていました。“これぐらいの人が見るから、逆算してこの予算の中で作れるものを”という考えで作品づくりをしていると、いつも何かを諦めなければいけなくなってしまうので、クリエイターの才能に対してもったいない。“こういうものを作りたくて、これくらいお金をかけたい。であれば、出口を広げて制作費を増やそう”というビジネススキームを考え続けていきたいです」と語る。

さらに、「海外では、OTT(配信サービス)各社が大きな予算でドラマを作ることができるので、才能がそこに集中してしまっているのを見てきました。日本は地上波を見ている視聴者が多く、たくさんの良いドラマが作られているので、うまく“中間地点”が見つけられれば」とも狙いを明かした。

こうした座組から、村田氏は「日本だけでなく海外でも見ていただけるように、しっかりとしたクリエイティブを実現したいと思っています」と意欲。佐野氏は「海外を意識することは、日本の観客を大切にしないということではなく、まず日本でちゃんと面白いと思ってもらえる、強度のあるものを作ったら、結果それが広がると信じてやりたいと思います」と続けた。