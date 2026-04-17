日本遊技機工業組合(日工組)は、PACHI-PACHI-7プロジェクトの一環として、ホール関係4団体が主催するイベント「推しパチの日・推しスロの日」(通称：推しの日)プレテスト(5月2日・3日)に向けたプロモーション動画「推しの日マーチ」を公開した。

「推しパチの日・推しスロの日」(通称：推しの日)は、パチンコ・パチスロの楽しさをより気軽に体験することを目的とした新たな取り組みであり、近年広がりを見せる“推し活”のように、お気に入りの台やキャラクターをみつけて楽しむ「推しパチ」「推しスロ」という新しい遊び方を提案していく。

本動画「推しの日マーチ」では、多くの“ビッグクラッピー”たちが登場し、それぞれの楽しみ方を軽快なマーチのリズムに乗せて表現。思わず口ずさみたくなる楽曲とともに、「推し」を見つける楽しさをポップに発信する内容となっている。なお、「推しの日」の詳細や開催店舗については特設サイトにて。

プレテストイベント当日は、アニメ人気機種や最新機種をお金をかけずに遊べる「お試しコーナー」を設置予定。また、限定の特別グッズに加え、2026年4月25・26日開催予定の「ニコニコ超会議」にて初お披露目となる、PACHI-PACHI-QUEEN 藤田ニコルプロデュースの「PARLOR NICOLE」オリジナルグッズも賞品として提供予定となっている。

初心者でも気軽に楽しめる内容となっているので、ゴールデンウィークのお出かけ先の一つとして、ぜひ家族や友人とともに来場してみよう。

【推しの日マーチ】5月2・3日は「推しの日」！！

■4月17日より「推しの日」キャンペーンを開始

「推しの日」を記念し、KIBUN PACHI-PACHI委員会公式Xアカウント(＠KIBUNPACHIPACHI)を活用したフォロー＆リポストキャンペーンを実施。本キャンペーンでは、対象アカウントをフォローのうえ、該当投稿をリポストすると、毎日抽選で10名にQUOカードPay523円分がプレゼントされる。さらに、「＃5月2・3日は推しの日」のハッシュタグを付けて投稿すると、当選確率が2倍となる。4月17日から5月3日まで毎日10名、合計170名が当選する。