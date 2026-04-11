SANKYOは、東京・上野マルイ5階にて2026年4月10日(金)から4月19日(日)までバンダイナムコフィルムワークス主催による、遊技機『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』をモチーフとした、POP UP SHOPにてSANKYOブースを出展。POP UP SHOP内では、一部商品の先行発売も行われる。

SANKYOブースでは、『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』の実機が展示されるほか、革命機ヴァルヴレイヴが好きな人はもちろん、今現在楽しんでいるパチスロファンも、革命機ヴァルヴレイヴの魅力と楽しさを体験できる内容となっている。

また、通販サイトでの受注受付は、SANKYO公式グッズ販売サイト「FEVER STORE」、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイト「A-on STORE」ほかにて、2026年4月14日(火)12時(正午)より開始。受注締切は2026年5月8日(金)23時59分、商品のお届けは2026年6月下旬頃の予定となっている。

■SANKYO出展ブース 商品ラインナップ

・ドデカPUSHボタンクッション

・ネオステラ枠 レプリカV-コントローラー

・BIGアタッカーキーホルダー (5種)

・アタッカーキーホルダー (赤)

・Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1/11スケール筐体アクリルキーホルダー (5種)

・Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 アクリルチャーム付きボールペン

・Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 ダイカットマウスパッド

・Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 マグカップ

■『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』POP UP SHOP 概要

開催場所：東京・上野マルイ 5階

開催期間：2026年4月10日(金)～2026年4月19日(日)

営業時間：11:00～19:00

※営業時間は上野マルイに準じて変更となる場合がある。

＜イベント内容＞

●「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」モチーフ新商品の先行販売

・ランダム商品の購入は、各商品1会計30個まで。

・オープン商品の購入は、それぞれの商品で各種類1会計10個まで。

※購入個数制限は予告なく解除となる場合がある。

●『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』の実機展示および各種演出場面写真の展示

●購入特典：

1会計につき3,000円(税込)購入するごとに、アクリルパネルやショットグラスセットが当たる抽選会に参加できる。

さらに「革命賞」を引くと、『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』の宣伝アンバサダーである山本裕典の直筆サイン入りアクリルパネルがプレゼントされる。

また、エポスカードを提示すると、プラス1回抽選に参加できる。

※特典はなくなり次第終了となる。

※購入当日限りのレシートのみ有効。

※レシートの合算はできない。

※精算を2回以上に分けることはできない。

※エポスカードは本人名義のカードのみ有効。

※新規入会も会場で可能。

※特典内容は予告なく変更となる場合がある。

■『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』モチーフ商品のWEB通販について

受注期間：2026年4月14日(火)12時(正午)～2026年5月8日(金)23時59分

発売日：2026年6月下旬頃予定

販売サイト：

・FEVER STORE

・A-on STORE

・プレミアムバンダイ

※通販サイトは、2026年4月14日(火)12時よりオープン予定。

※最新情報・詳細は、各商品販売ページにて。

※予約期間内であっても、予定数に達した場合は販売が終了となることがある。

※予約期間終了後も在庫分がある場合は販売を行う場合がある。

※商品写真・仕様は開発中のものであり、商品仕様等は予告なく変更となる場合がある。

※店頭やイベント等で販売する可能性がある。

※届け月を変更のうえ、注文が承れる場合がある。