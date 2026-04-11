日本遊技機工業組合(日工組)は、日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)と共にKIBUN PACHI-PACHI委員会の「PACHI-PACHI-7プロジェクト」の一環として、2026年4月25日(土)・26日(日)に幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」にブース出展する。

本ブースでは、パチンコをこよなく愛する「PACHI-PACHI-QUEEN」こと藤田ニコルが自らの理想を詰め込んで全面プロデュースしている特設パーラー「PARLOR NICOLE(パーラーニコル)」をオープンし、パチンコ・パチスロ未経験者や初心者に向けて、これまでにない新しい遊技体験の魅力を発信する。

ブースのデザインは、海外のデザイナーズホテルを思わせるポップ＆クラシカルな世界観をベースに、銀玉をモチーフとした万華鏡のような光あふれるフォトブースや、アニメコンテンツをはじめとした最新のパチンコ・パチスロ機の試打が体験できる。また試打体験したり、ブースを撮影してSNSに投稿すると、藤田ニコルが監修したオリジナルグッズが当たるカプセルトイの抽選会に参加できる。

パーラーのオープンに際し、藤田さんは「パチパチクイーンの藤田ニコルです。『PARLOR NICOLE』へようこそ。ここは、パチンコ愛をぎゅっと詰め込んだ私の“秘密基地”のような空間です。空間にあるものはすべて私がプロデュースしているので、ぜひゆっくり楽しんでください。今回、トートバッグや折りたたみ傘などパーラーニコルのオリジナルグッズも作らせていただきました。みなさんに『PARLOR NICOLE』を楽しんでもらえたら嬉しいです！」とコメントを寄せている。

今回展開される「PARLOR NICOLE」は、一部ホールとの連動企画として、「PARLOR NICOLE」の世界観を体感できるポップやオリジナルグッズを、ホール関係4団体主催の2026年5月2日・3日の“推しの日”に期間限定で提供予定。詳しくは、「推しパチの日・推しスロの日」特設サイトにて。

KIBUN PACHI-PACHI委員会は、「本施策を通じてパチンコ・パチスロの新しい楽しさを体験いただくとともに、多くの方にその魅力を身近に感じていただける機会となることを目指しています」としている。

【イベント概要】

会期：

2026年4月25日(土) 10:00～18:00

2026年4月26日(日) 10:00～17:00

会場：幕張メッセ

※ブースの体験は無料。イベントの入場に関しては、「ニコニコ超会議2026」公式サイトにて。