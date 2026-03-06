フジテレビ系では、新たな音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00～)を、4月16日に2時間スペシャルでスタート。『FNS歌謡祭』と『めざましテレビ』エンタメのチームがタッグを組み、入社3年目の上垣皓太朗アナウンサーがMCを務める。

上垣皓太朗アナ

この番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができるというもの。旬のアーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”を一挙に届ける。

フジテレビのゴールデン帯では、『水曜歌謡祭』(15年4～9月放送)以来、10年ぶりに歌唱パフォーマンスを披露するレギュラーの音楽番組が復活する。

幅広いジャンルの音楽に興味があるというMCの上垣アナは「その歌手のファンの方が見ていて楽しいのはもちろん、そうでない方も見ていて楽しいと思えるような、いろんな気配りができるMCであれたらいいなと思っています。その曲に感じたことを、血の通った私なりの言葉でお伝えできるかどうか、挑戦したいです。フジテレビアナウンス局の先輩でお一人挙げるとするならば、いつか軽部真一アナウンサーのような司会ができればいいなと思っております。“『STAR』でこんな魅力的な曲が紹介されていた！”と話題が広がって、ここから音楽の新たな波が生まれる番組にしたい」と意気込みを語る。

そんな上垣アナとともに、“STARナビゲーター”としてアーティストや俳優らが進行を担当する。

コメントは、以下の通り。

上垣皓太朗アナ

――新音楽番組『STAR』MC就任と聞いたときの率直な感想を教えてください。

「まさか、まさかでした！私でいいのかなと驚きました。入社３年目になるタイミングで、まだまだ仕事を覚えていかなければならないのですが、このような新しい音楽番組を任せていただけるとは思ってもいませんでした。とにかく驚きました！」

――『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と『めざましテレビ』エンタメチームの混合チームが制作する音楽番組が誕生します。“めざましファミリー”でもある上垣アナはMCとしてどんな番組を目指していきたいですか？

「『めざましテレビ』で日々いろんな情報をお伝えしており、特に『めざましどようび』ではエンタメ情報もお伝えしている中で、そんな私だからこそできることを木曜よる７時の枠でも実現できればいいなと思っております。『めざましテレビ』の朝の時間帯、そして『STAR』の夜の時間帯、それぞれの時間帯でお互いが車輪の両輪になって新しい情報をお届けできる番組になれたらいいなと思っております」

――理想の“MC像”があれば教えてください。

「私がMCとして心がけたいなと思っているのは、その歌手のファンの方が見ていて楽しいのはもちろん、そうでない方も見ていて楽しいと思えるような、いろんな気配りができるMCであれたらいいなと思っています。フジテレビアナウンス局の先輩でお一人挙げるとするならば、いつか軽部真一アナウンサーのような司会ができればいいなと思っております。軽部さん、よろしくお願いいたします！」

――音楽は好きですか？どんなときに音楽を聞くことが多いですか？

「私は人の声が好きなので、音楽も大好きです。声にとても興味があったので、自分もアナウンサーになったという経緯があります。どうしてずっと人の声を聞いていたいと思うのだろうかということを、この番組をやる中で深めていけたらいいなと思います。私はよく眠れたときに音楽を聞くことが多くて。朝起きて、今日はよく眠れたなという満足感を覚えたときに“こんな曲を聞いてみたいな”とふと思い、聞くことが多いです。私は昭和歌謡やニューミュージックが好きなので、松任谷由実さんの曲が特に好きです」

――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。

「木曜よる７時に新しい音楽番組が誕生します。その曲に感じたことを、血の通った私なりの言葉でお伝えできるかどうか、挑戦したいです。“『STAR』でこんな魅力的な曲が紹介されていた！”と話題が広がって、ここから音楽の新たな波が生まれる番組にしたいと意気込んでいます。視聴者の皆様には気軽にリラックスして楽しんでいただければと思いますので、ぜひご覧ください！」

総合演出：浜崎綾氏

「10年間、願っても願っても叶（かな）わなかったゴールデンの音楽番組がようやく誕生します！

音楽は時代を映す鏡です。テレビは時代を記録する責務があります。

フジテレビには『MUSIC FAIR』や『FNS歌謡祭』というクオリティに自信を持ってお届けしている音楽番組がありますが、ゴールデンタイムのレギュラー音楽番組が無いことで10年間の“空白期間”が生まれてしまった事実は否めません。

この『STAR』は今の音楽シーンで輝くスターたちが歌い、踊り、奏でる、その瞬間を余すところなくお届けしていきます。音楽だけでなくアニメ・映画・舞台など多様なエンタメニュースも盛りだくさんです。フジテレビの数ある番組の中でもキラ星のごとく輝くスター番組になるようスタッフ一同力を尽くしていきたいと思っています」