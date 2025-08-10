フジテレビのアナウンサーが防災の啓発動画を発信するプロジェクト『備えよう』がスタートした。アナウンス部の防災班に所属するアナウンサーらが中心となって制作し、第1弾としてゲリラ雷雨、熱中症への警戒を呼びかけるシリーズのCM枠での放送とYouTube配信が展開されている。

発災後の緊迫した映像で視聴者にその恐ろしさを伝えてきたテレビの災害報道だが、日頃から注意を呼びかけることで救える命があるのではないか、という意識から立ち上がったこのプロジェクト。中心となって取り組んだ入社4年目の勝野健アナと2年目の上垣皓太朗アナという若手2人が、異例のスピードで社内横断的に進んだ制作過程や、動画に込めた思い、さらには防災班の活動がもたらすアナウンサーへの効果などを語ってくれた――。

各部署から次々に参加する「刺激的な会議」に興奮

防災士の資格を持つアナウンサーたちが参加する防災班は、月1回のペースで勉強会を開催。夏の豪雨水害を5月末に取り上げた際、「普段の放送からその危険性を視聴者に啓発できないか」という話が出た。

アナウンサーはニュース番組で“起きてしまった”事故を伝えることが多い中で、「その命を守るために伝えられることがあるのでは」という葛藤が常にあるという。コロナに感染した妊婦が入院できず、自宅出産した新生児が死亡したというニュースを榎並大二郎アナが伝える際、「適切な医療を受けていれば、助かる命だったのかと…」と涙をこらえることができなかった姿は、それを象徴するものだった。

そこで発想として出てきたのが、CM枠の活用。ニッポン放送出身の川野良子アナから、ラジオでは平時から「防災ひとくちメモ」をCM枠で流している事例が紹介された。

ここから一気に動き出す。関係各所に相談し、実現の可能性が見えてきたことから、情報番組を制作する部署の協力を要請。まだCM枠で流せることが100％決まっている状況ではない中で、「ありったけの熱意」(上垣アナ)を伝えると、若手2人の心意気を感じて即快諾され、東日本大震災の教訓を伝えるドキュメンタリーシリーズ『わ・す・れ・な・い』のスタッフが制作に参加することになった。

「来週までにアイデアを考えてほしい」というオーダーを受け、アナウンサー全員とプロジェクトメンバーにアンケートを実施すると110もの案が集まり、そこからゲリラ雷雨や熱中症を呼びかける内容を選定。放送開始の目標は、災害の危険性が高まる時期に設定し、撮影にあたっては、「急な増水が起きた山間の川で実際にロケができるのか、グリーンバック(＝背景合成用スクリーン)で対応できるのかなどを、時間的な制約や予算を考えながら検討していきました」(勝野アナ)という。

すると、参加する各部署から次々にアイデアが。上垣アナが体を張ってずぶ濡れになるゲリラ豪雨に遭う場面では、ドラマの雨シーンで使用する特殊効果の装置を使用。また、『波うららかに、めおと日和』でも使用された巨大LEDのバーチャルスタジオで撮影を行い、ロケに行かずしてリアルな現場感を表現することができた。

これが実現していく打ち合わせを、上垣アナは「情報番組のベテランの方が次から次へといろんな人を集めてくださったんです。“技術チームが来ました!”、“美術チームが来ました!”と言っている間に、その場でどんどん話が決まっていく。そんな刺激的な会議に参加して立ち会えただけで、テレビマンとしていい経験になりました」と、興奮気味に振り返る。

こうして、プロジェクトが動き出してからわずか1カ月後の7月2日に放送をスタートした。最終的には、社内の様々な部署から総勢100人以上が関わることに。一連の事案から会社がピンチという状況下で若い2人の熱意に感化され、組織の垣根を越えたメンバーたちが全面的に協力し、異例のスピードで進めることができたのだ。

ゲリラ豪雨のシーンでずぶ濡れになる上垣アナ

父親役に挑む勝野アナ

(C)フジテレビ

「違う意図で伝わるかも…」15秒で感じた一文字の重み

テーマが決まった後は、短い映像としてメッセージを出すにあたって、様々な配慮の上で制作した。

例えば、天気の急変による川の増水の危険性を呼びかける動画は、上垣アナが「個人的に子どもたちに伝えたいという気持ちがすごくあった」という思い入れの強いものだったが、監修を務める荒木健太郎氏(気象庁気象研究所の主任研究官で雲研究者)を交えて話し合いを重ねる中で、「子どもに伝えるよりは、大人が的確に状況を判断できるようなメッセージに」という方向性が固まり、「川の流域全体の天気をチェックする」ことを強く打ち出すことになった。

勝野アナは、夏場の車内に子どもを残して離れることの危険性を訴える父親役に。当初は車内が50℃もの高温になることを盛り込もうとしていたが、その数字が確定的に出せないという結論に達し、表現を避けた。また、子どもの描き方については、寝ている赤ちゃんを見て「起こすの、かわいそうかなあ…」と思ってしまう親の心理を描きながらも、より命の危機が高まることを伝えられるよう心がけた。

こうした制作過程を経て、勝野アナは「15秒という時間に、こちらの伝えたい意図とは違う受け止めをされるかもしれないという難しさがあることに気づきました。通常の番組でしたら、自分の言葉で温度感やニュアンスをうまく伝えることができると思うのですが、15秒となると言葉に一文字一文字の重みを感じたので、普段の仕事においても気をつけなければいけないと感じました」と気を引き締めた。