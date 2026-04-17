「言っといてくれたら……」元お笑いコンビ・和牛の水田信二が、自身とのコンビ結成を狙っていた後輩芸人を打ち明けた――。

元和牛の水田信二

「もう一度コンビ組んで欲しい」視聴者から期待の声

数々の実績を残しながらも、2024年にコンビを解散した和牛。12日に更新されたYouTubeチャンネル『タイマン森本【トンツカタン森本】』で、漫才への意欲を問われた水田は、「あるよ」と即答。期間限定のユニットではなく、公式にコンビを組みたいようで、「そのために試しでやるのはありやけど。はじめからユニットで1回だけやるってわかってたら、別にそんなに魅力は感じない。オファー来て受けて、それが楽しかったりもするんやけど……」と悩ましげ。「難しいよね。なかなかこの芸歴で相方見つけるって……」と心の内を語った。

現在、相方探しに悩んでいる様子の水田だが、あるとき、後輩芸人の鈴木バイダンから、「(コンビを)組む前に、水田さんがピンやったから。声かけるか、ちょっと考えました」と言われたこともあったそうで、トンツカタン・森本晋太郎は、「すげーな、バイダン。マジっすか!?」とビックリ。水田は、「もちろん、面識もほぼないし。声もかけられてない」としつつ、「後になって聞いて。言っといてくれたら、ひょっとしたら、“じゃあ試しに1回やってみようか?”とかなったかもしれない」と鈴木とのコンビ結成の可能性があったと明かしていた。

視聴者からは、「もう一回漫才やってくれたらこんな嬉しいことはないです」「水田には優秀なツッコミともう一度コンビ組んで欲しい」といった声のほか、トンツカタンが解散を控えていることから、「水田は森本と組めばいい」「森本がアプローチしたら組みそう」「2人の漫才みたいです!」「この二人がもし組んだら超ワクワクしちゃう」「森本! 水田誘え! コンビ組んでくれ!」など、期待の声も上がっている。