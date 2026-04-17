「20代ぐらいのときに……」お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、島田紳助さんに言われた“言葉”を明かした――。

矢部浩之

「意外と強気でおるけど」「関係ないわとか言いつつ…」

9日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、矢部は、「なんか20代ぐらいのときに、紳助さんがボソッと言ったのが、“給与明細は通知表やから。大人の俺らの”って。若いけど、しっくり来た」というエピソードを回顧。「なるほどなぁって。ドキドキするもんな」と続けると、岡村隆史も、「そうそう、通知表やわ。1カ月に1回来る通知表。自分の評価やから。テレギャラとかも」と納得の声を上げた。

矢部は、「終業式の通知表、やっぱりドキドキしたやん。意外と強気でおるけど。関係ないわとか言いつつ、先生の一言もしっかり読むもん。先生にどう思われてんのやろ? って」と吐露。一方の岡村は、「村上ショージさんのトークライブ、評価低かったもん(笑)。めちゃめちゃ頑張ってたけど、通知表見たら評価低かったわ」と大先輩をイジりつつ、「どう思われてんのやろ? っていうのは気になりますけど。もっともっと頑張りたい」と新たな気持ちで意気込んでいた。