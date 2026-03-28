「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は5月1日～31日の期間、「5月病解消リフレッシュステイ」を提供する。

「5月病」とは、5月の連休明けに生じる、やる気が出ない、不安を感じるといった心身の不調を指す。その原因の1つとして、新年度の環境変化や生活リズムの乱れによるストレス、疲労の蓄積が挙げられている。こうした不調を整えるには、適度な運動や質の高い睡眠、バランスの良い食事が重要とされる。そこで同リゾートでは、豊かな自然環境や、全室100㎡以上のオールスイートという客室の特性を活かし、5月病の解消に寄り添う滞在プランを提供する。

料金は大人2名1室1名あたり32,400円～(サ込税込み、宿泊税別)。1日8室限定(1室2名まで)で、公式サイトにて3日前まで予約を受け付ける。

広大な自然の中でのウォーキング

(左)約100ヘクタールの広さを誇るファームエリア/(右)展望スポットの1つ、Cloud Pool

身体を動かすことは健やかな心身を保つことにつながることから、広大な自然の中でのウォーキングを提案する。チェックイン時に渡されるエリア内の楽しみ方が描かれたマップを手に、ファームエリアへ。牛や羊がのんびりと過ごす風景や牛追いを眺めながら、散策を楽しめる。また、雲海テラスでは、朝日を浴びながら個性的な7つの展望スポットを巡り、澄んだ空気の中で身体を動かせる。(雲海テラスは5月13日より営業開始予定)

全室100平米以上のスイートルームで過ごすひととき

(左)夕方に搾乳された牛乳を使用した「ほんのりSWEET TOMAMU night milk」/(右)客室の一例(デザインスイートツインルーム)

穏やかな夜を過ごせるよう、客室にはアロマ加湿器やカモミールティーを用意する。全室に展望ジェットバスとプライベートサウナを備えた客室では、湯船から外の景色を眺めたり、サウナで身体を温めたりと、心身をゆっくりとほぐせる。また、夕方にトマムの牛から搾った牛乳を使用した「ほんのりSWEET TOMAMU night milk」を用意。夜に搾乳された牛乳は、朝に比べて眠りに関わる成分・トリプトファンを多く含むとされており、就寝前のリラックスタイムに適した一杯。

ファーム星野の乳製品をはじめ、豊かな食を楽しむ

食事は、心身を整える滞在に欠かせない要素。夕食は森のレストラン「ニニヌプリ」にて、北海道ならではの海の幸や肉料理、ファーム星野(同リゾートで展開している農業プロジェクト)の乳製品を活かしたメニューなどをビュッフェ形式で用意。滞在を通して、無理なく栄養バランスの取れた食事を取り入れられる。朝食は、ファーム星野の乳製品を使ったホイップクリームを添えたフレンチトーストや爽やかなホエイバナナドリンクなど、バラエティ豊かな料理が充実。心爽やかな一日の始まりに向けてエネルギーをチャージできる。