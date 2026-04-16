「僕とはかけ離れたようなキャラクターで……」森次政裕が、ドラマイベントで普段の自分とは真逆だという御曹司役への思いを語り、声のトーンや仕草まで意識した役作りを明かした。

森次政裕

超特急・森次政裕「かわいいってことでいい?」

ダンス&ボーカルグループ・超特急の森次は15日、都内で行われたMBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』(4月16日スタート 毎週木曜24:59～)の第1話先行上映＆トークイベントに佐々木美玲、和田雅成とともに登場した。

今作で、自身の人生に虚しさを感じたときに、身分を知らずに努力を認めてくれた花井栞里に救われた御曹司・瀬古貴人を演じる森次。自身の役について、「僕とはかけ離れたようなキャラクターで……僕は、普段ふざけたがりなんで。ふざけたいし、感情が表に出るタイプ」と明かし、「真逆のキャラクターを演じるうえで、声のトーンとか仕草を撮影期間中は意識して挑ませていただきました」と説明する。

さらに、「栞里に純粋にストレートに言葉をぶつける役どころ。普段、あまりそういった経験ないじゃないですか。だから、その“言葉の重み”みたいなものを、改めて台本を読みながら自分の中で解釈して、言う練習を家ですごくしていたのを覚えています」と振り返った。

イベントでは、共演者の意外な一面を明かすトークも。佐々木が、森次について、「森次さんは、いろんな場所に、いろんなものを置いていきます」と笑いながら暴露すると、森次は「かわいいってことでいい?」と苦笑い。

さらに佐々木が、「いろんなところに自分の水を置いていったり、歯磨きを置いていったり……全部が自分の家なんだろうなって思ってました」と明かすと、森次は、「気づいてないんですよ、自分でも。演技に集中しすぎて、水をどこに置いたとか、台本をどこに置いたとか覚えていなくて……本当にスタッフのみなさん、演者のみなさんに助けられました」と説明し、場を和ませていた。

『あの夜、社長の子供を授かりました』あらすじ

ファッション流通サイトの営業部で働く栞里(佐々木)は、同僚であり恋人の吉野恵一の仕事を陰で支える献身的な女性。恵一は栞里に対してモラハラ気味だが、栞里はそれでも純粋に慕っていた。

迎えた3年目の記念日、手料理を用意して帰りを待つ栞里だったが、帰宅した恵一の隣には、見知らぬ女性の姿が。恵一から、その女性を「婚約者」と紹介される。突然の裏切りに打ちのめされた栞里は、親友である友奈が働くBarを訪れ、涙をこぼす。

そこで男性に優しく声をかけられ、酔い潰れた栞里は、介抱してくれる彼に思わず甘えてしまい、二人は一夜を共にする。それからしばらくして、栞里は突然のめまいに襲われたことで妊娠が判明。

さらに追い打ちをかけるように、勤めていた会社が買収されることに。そこに、あの夜の男性・瀬古貴人(森次)が新社長として現れる。