最高月収は「1000万くらい」と明かしたボディビルダーの借金状況は…「おじさんはいっぱいお金を借りてるの」

ABEMA『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』が11日から12日にわたり生配信された。

子ども記者が突撃

『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。

番組では、コムドットのもとに、突如として子ども記者が突撃。「芸能人と付き合うにはどうしたらいい?」「結婚しそうなメンバーは?」と大人顔負けの鋭い質問が飛び交う緊急記者会見がスタートした。

ひゅうがは「芸能人と付き合うと何が大変?」という問いに「スケジュールを合わせるのが大変なんだろうね」と憶測で回答。さらに「デートはディズニーランドに行きたい」「グリーンまんを買ってあげたい」と具体的な理想を明かすも、「好きな人はいる?」という直球質問には「常にいる、生まれてこの方」とタジタジになった。

横川尚隆が最高月収を告白

続いて一行は、ボディビルダーの横川尚隆が待ち構える部屋へ。ここでは指示された箇所以外が地面につくと大量のパイを浴びる「ツイスターゲーム」に挑戦。30ターン継続できなければ全員にパイの滝が降り注ぐという過酷なルールのもとミッションが開始した。

サークルマットの上で四苦八苦し、メンバーから「しんどい」と絶叫が漏れるほどの激闘を見せたが、最後30ターン目、膝が付いてしまい失敗。頭上から降り注いだ大量のパイの滝により、メンバーは一瞬にしてパイまみれとなった。

そこへ再び子ども記者たちが現れ、第2回記者会見が開幕。記者から「この体を作るために借金をしたのは本当か」と問われた横川は、「おじさんはいっぱいお金を借りてるの。500万くらいかな」と衝撃の事実を告白。

さらに最高月収を「1000万くらい」と明かすも、「(借金は)それでも返さないよ。おじさんは逃げ切ろうと思ってる」と破天荒な宣言を放ち、これにはコムドットも「めちゃくちゃ言ってるよ!」と猛ツッコミ。現場は大きな笑いに包まれた。

その後、子ども記者から借金経験を問われたコムドットは、やまととゆうたが「ない」と答える一方で、あむぎりが「パソコンを買うためにひゅうがに借りた」、ひゅうがが「あっちゃん(あむぎり)にお金をちょっと借りている」と、メンバー間の意外な金銭事情を次々と明かした。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』もその中で配信された。