PayPayは3月31日、地方自治体が「PayPay商品券」を活用する取り組みについて、あらたに2026年5月以降に実施が決定した施策を発表した。

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プレミアム付デジタル商品券発売

今回、プレミアム付きPayPay商品券の活用が決まった自治体は、東京都調布市、山梨県上野原市、愛知県田原市、鳥取県鳥取市。商品券はPayPayアプリで購入できる。申込可能口数や期間などは各自治体で異なる。

東京都調布市、1,500円分のプレミアム付き商品券

東京都調布市では、1,500円分のプレミアムが付いた6,500円分の「スマホでおトク!調布市プレミアム付デジタル商品券!」(「PayPay商品券」)を販売する。1口5,000円から(先着順)、1人最大10口まで申込可能。18歳以上の調布市在住者が対象。東京都調布市内のPayPay加盟店のうち、調布商工会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年5月28日午前10時～6月30日午後11時59分、利用期間は2026年5月28日午前10時～9月30日午後11時59分までとなる。

山梨県上野原市で最大20,000円おトク

山梨県上野原市では、2,000円分のプレミアムが付いた7,000円分の「上野原市プレミアム付デジタル商品券」(「PayPay商品券」)を販売する。1口5,000円から(先着順)、1人最大10口まで申込可能。12歳以上の上野原市在住者が対象。上野原市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年5月7日午前10時～10月30日午後11時59分、利用期間は2026年5月7日午前10時～10月31日午後11時59分までとなる。

愛知県田原市で最大4,500円おトク

愛知県田原市では、1,500円分のプレミアムが付いた6,500円分の「田原市 家計サポートプレミアム付商品券」(PayPay商品券)を販売する。1口5,000円から、1人最大3口まで申込可能。申し込みのうえ購入権を取得した19歳以上の田原市在住者が対象。田原市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年5月15日午前10時 ～5月31日午後11時59分、販売期間は2026年6月1日午後3時～6月30日午後11時59分、利用期間は2026年6月1日午後3時～8月31日午後11時59分までとなる。

鳥取県鳥取市で最大20,000円おトク

鳥取県鳥取市では、2,000円分のプレミアムが付いた5,000円分の「とっとりまるごと暮らし応援券」(「PayPay商品券」)を販売する。1口3,000円から(先着順)、1人最大10口まで申込可能。12歳以上が対象となる(鳥取市在住者以外も購入可能)。鳥取市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年5月11日午前10時～7月31日午後11時59分、利用期間は2026年5月11日午前10時～7月31日午後11時59分まで。