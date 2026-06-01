ビザ・ワールドワイド・ジャパンは6月11日、「Apple Payでも!タッチでVisa割キャンペーン​!」を全国で実施する。

Apple Payでも!タッチでVisa割キャンペーン​!

同キャンペーンは、今年2月から始まった「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」の第3弾として、Apple Payによるタッチ決済体験の推進を目的としている。実施期間は2026年6月11日～7月19日まで(早期終了の可能性がある)。

Visa割に登録したVisaカードをApple Payに設定し、キャンペーン期間中にApple PayでVisaのタッチ決済を1回1,000円(税込)以上利用するごとに、抽選で最大500円キャッシュバックするVisa割チャンスに参加できる。還元額は1等が500円(当選確率1%)、2等が100円(当選確率8%)、3等が5円(当選確率91%)。なお、新規利用者は初回のルーレットの還元額が2倍となる。対象店舗はApple PayでVisaのタッチ決済を利用できる全国の加盟店。詳細はキャンペーンページで確認できる。

2025年3月より、VisaのApple PayのCMに登場するプロサッカー選手・堂安律さんは、次のようにコメントしている。

「サッカーは、一瞬の判断が勝負を分けるスポーツです。だからこそ、日々の生活でも同じように、スムーズでストレスのない体験を大切にしています。トレーニングや移動の合間も、Apple PayでのVisaのタッチ決済ならスマホひとつで迷わず、しかも安心して支払いができる。気づけば、毎日の暮らしに欠かせないものになっています。この機会に、ひとりでも多くの方にタッチ決済の快適さを体験していただけたら嬉しいです」(堂安律さん)