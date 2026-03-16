PayPayは3月13日、地方自治体と連携したキャンペーンや、地方自治体が「PayPayクーポン」を活用する取り組みについて、あらたに2026年4月以降に実施が決定した施策を発表した。

岩手県北上市で最大20%還元

岩手県北上市では「がんばれ北上!PayPayを対象店舗で利用すると最大20%戻ってくるキャンペーン(第6弾)」を実施する。期間は5月12日 午前0時～5月31日 午後11時59分まで。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。岩手県北上市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は5,000ポイント、期間あたりの付与上限は10,000ポイントとなる。

群馬県大泉町で最大20%還元

群馬県大泉町では「大泉町のお店を応援!PayPayで最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は5月1日 午前0時～5月31日 午後11時59分まで。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。群馬県大泉町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は4,000ポイントとなる。

千葉県鎌ケ谷市で最大15%還元

千葉県鎌ケ谷市では「キャッシュレス決済で最大15%戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年4月22日 午前0時～5月22日 午後11時59分まで。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大15%のPayPayポイントが付与される。千葉県鎌ケ谷市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイントとなる。

東京都練馬区で最大20%還元

東京都練馬区では「練馬区内のお店でお買い物!最大20%戻ってくるキャンペーン!」を実施する。期間は2026年4月15日 午前0時～6月14日 午後11時59分まで。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。東京都練馬区内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同区とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は3,000ポイント、期間あたりの付与上限は10,000ポイントとなる。

長崎県諫早市で最大30%還元

長崎県諫早市では「諫早市でPayPay!最大30%が戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年5月1日 午前0時～5月31日 午後11時59分まで。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大30%のPayPayポイントが付与される。長崎県諫早市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は10,000ポイントとなる。

なお、各キャンペーンは早期に終了する場合がある。

愛知県豊田市でお得なクーポン発行

愛知県豊田市では、「コモ・スクエア(豊田市駅前)で使えるお得なクーポン」を発行する。期間は2026年4月1日 午前0時～9月30日 午後11時59分まで(クーポン利用期間は早期に終了することがある)。クーポン利用期間中に、PayPayアプリの「クーポン」ミニアプリより同クーポンを事前取得のうえ、対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。愛知県豊田市のPayPay加盟店のうち、豊田市駅前通り南開発とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は20,000ポイント、期間あたりの付与上限は200,000ポイント。