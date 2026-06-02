PayPayは5月29日、地方自治体と連携したキャンペーンや、自治体が「PayPay商品券」、「PayPayクーポン」を活用する取り組みについて、あらたに2026年7月以降に実施が決定した施策を発表した。

キャンペーン実施が決まった地方自治体

島根県大田市で最大20%還元

島根県大田市では「おおだキャッシュレスキャンペーン」を実施する。開催期間は2026年7月1日午前0時 ～8月10日午後11時59分まで。(キャンペーンは早期に終了することがある)

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。島根県大田市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

PayPay商品券の活用が決まった地方自治体

埼玉県三郷市で最大15,000円おトク

埼玉県三郷市では、3,000円分のプレミアムが付いた13,000円分の「三郷市プレミアム付デジタル商品券」(「PayPay商品券」)を販売する。対象は、申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の三郷市在住者。対象者はPayPayアプリから1口10,000円で購入でき、1人最大5口まで申し込み可能。

同商品券は、埼玉県三郷市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年7月1日午前10時～7月31日午後11時59分、販売期間は2026年8月3日午後3時～8月31日午後11時59分、利用期間は2026年8月3日午後3時～12月25日午後11時59分。

埼玉県坂戸市で最大25,000円おトク

埼玉県坂戸市では、5,000円分のプレミアムが付いた15,000円分の「市制施行50周年 坂戸市プレミアム付デジタル商品券」(「PayPay商品券」)を販売する。対象は、申し込みのうえ購入権を取得した18歳以上の坂戸市在住者。対象者はPayPayアプリから1口10,000円で購入でき、1人最大5口まで申し込み可能。

同商品券は、埼玉県坂戸市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年7月1日午前10時～7月31日午後11時59分、販売期間は2026年8月3日午後3時～8月31日午後11時59分、利用期間は2026年8月3日午後3時～12月31日午後11時59分。

埼玉県飯能市で最大37,500円おトク

埼玉県飯能市では、2,500円分のプレミアムが付いた7,500円分の「飯能市プレミアム付デジタル商品券」(「PayPay商品券」)を販売する。対象は、申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の飯能市在住者。対象者はPayPayアプリから1口5,000円で購入でき、1人最大15口まで申し込み可能。

同商品券は、埼玉県飯能市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年7月1日午前10時～7月31日午後11時59分、販売期間は2026年8月3日午後3時～8月31日午後11時59分、利用期間は2026年8月3日午後3時～12月25日午後11時59分。

東京都稲城市で最大10,000円おトク

東京都稲城市では、1,000円分のプレミアムが付いた6,000円分の「稲城なしのすけデジタル商品券」(「PayPay商品券」)を販売する。対象は、申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の稲城市在住者。対象者はPayPayアプリから1口5,000円で購入でき、1人最大10口まで申し込み可能。

同商品券は、東京都稲城市内のPayPay加盟店のうち、稲城市商工会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年7月3日午前10時～7月30日午後11時59分、販売期間は2026年7月31日午後3時～2027年1月6日午後11時59分、利用期間は2026年7月31日午後3時～2027年1月7日午後11時59分。

大阪府富田林市で最大15,000円おトク

大阪府富田林市では、600円分のプレミアムが付いた2,600円分の「買ってお得!使って応援!! とっぴーPAY(富田林市プレミアム付デジタル商品券)」(「PayPay商品券」)を販売する。対象は、申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の富田林市在住者。対象者はPayPayアプリから1口2,000円で購入でき、1人最大25口まで申し込み可能。

同商品券は1口あたり「共通券」と「地元応援券」のセット販売となる。1セット2,600円分(共通券2,000円分＋地元応援券600円分)。大阪府富田林市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年7月1日午前10時～8月4日午後11時59分、販売期間は2026年8月5日午後3時～8月25日午後11時59分、利用期間は2026年8月5日午後3時～2027年1月31日午後11時59分。

和歌山県紀の川市で最大6,000円おトク

和歌山県紀の川市では、1,500円分のプレミアムが付いた6,500円分の「紀の川市内商工会デジタル商品券事業」(「PayPay商品券」)を販売する。居住地に関係なく12歳以上のすべての人が購入できる。対象者はPayPayアプリから1口5,000円で購入でき、1人最大4口まで申し込み可能。

同商品券は、和歌山県紀の川市内のPayPay加盟店のうち、紀の川市内の商工会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年7月1日午前10時～8月2日午後11時59分、販売期間は2026年8月3日午後3時～8月20日午後11時59分、利用期間は2026年8月3日午後3時～12月31日午後11時59分。

兵庫県赤穂市で最大最大10,000円おトク

兵庫県赤穂市では、1,000円分のプレミアムが付いた3,000円分の「あこう地域応援デジタル商品券」(「PayPay商品券」)を販売する。対象は、申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の赤穂市在住者。対象者はPayPayアプリから1口2,000円で購入でき、1人最大10口まで申し込み可能。

同商品券は、兵庫県赤穂市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年7月1日午前10時～8月2日午後11時59分、販売期間は2026年8月3日午後3時～9月30日午後11時59分、利用期間は2026年8月3日午後3時～9月30日午後11時59分。

福岡県宇美町で最大10,000円おトク

福岡県宇美町では、2,000円分のプレミアムが付いた12,000円分の「宇美町商工会プレミアム付き地域商品券」(「PayPay商品券」)を販売する。居住地に関係なく12歳以上のすべての人が購入できる。対象者はPayPayアプリから1口10,000円で購入でき、1人最大5口まで申し込み可能。

同商品券は1口あたり「A:全店共通券」と「B:店舗限定券」のセット販売となる。1セット12,000円分＝全店共通券6,000円分＋店舗限定券6,000円分。福岡県宇美町内のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年7月1日午前10時～7月27日午後11時59分、販売期間は2026年8月3日午後3時～8月31日午後11時59分、利用期間は2026年8月3日午後3時～12月31日午後11時59分。

PayPayクーポンの活用が決まった地方自治体

神奈川県横須賀市でPayPayクーポンキャンペーン

同社は神奈川県横須賀市と連携して「神奈川県横須賀市で使えるお得なクーポン」を発行する。PayPayアプリでクーポンを事前に取得して対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。利用期間は2026年7月1日～7月31日まで。神奈川県横須賀市のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店が対象。

1回あたりの付与上限は、商店街加盟の中小店舗では3,000ポイント。大規模店舗、その他の中小店舗は1,500ポイント。期間あたりの付与上限は、商店街加盟の中小店舗が6,000ポイント。大規模店舗、その他の中小店舗は3,000ポイントとなる。