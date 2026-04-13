三井住友カードは4月13日、「スマホのタッチ決済乗車で最大8%還元!」を開始した。

スマホのタッチ決済とは、Apple Pay・ Google Pay ・Samsung PayのVisaのタッチ決済、またはApple PayのMastercardのタッチ決済を指す。対象カードを設定すれば、スマホを改札や決済端末にかざすだけで乗車することができる。

同キャンペーンでは、全国の鉄道・バスの対象路線でスマホのタッチ決済乗車をすると、毎月の対象利用の合計利用金額200円(税込)につき以下の特典がプレゼントされる。

三井住友カードが発行するVポイントが貯まる個人クレジットカードでOliveフレキシブルペイを利用した場合は、8%相当のVポイントを還元。Oliveフレキシブルペイ以外を利用した場合は7%相当を還元する。(ANA VISA Suicaカード、 ANATOKYUPOINTClubQ ANA、nimocaカードは対象外)

名鉄ミューズカード ゴールド、名鉄ミューズカード、minapitaカード、S STACIAカードを利用した場合は6.5%をキャッシュバックする。

各特典の上限は、カード券種ごとに毎月1,000ポイント(含む通常ポイント)または1,000円となる。

キャンペーンページに記載のある鉄道・バス事業者が対象となる。