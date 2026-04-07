2026年4月からの法改正を受け、自転車の交通ルールがあらためて注目されています。通勤や通学、買い物などで気軽に利用できる一方、自転車もれっきとした「車両」の一つ。ふとした気のゆるみでも、交通違反や事故につながるおそれがあります。

そこで今回は、身近なシーンをもとに、自転車の交通ルールを○×クイズでチェック。新生活がはじまる今こそ、正しい知識を押さえておきましょう。

問題1：片手運転は危険なので、イヤホンで通話をしながら自転車を走行した。〇か✕か?

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