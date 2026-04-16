ゴリラ級パワーの揉みほぐしマシンで、倉科カナと綾瀬はるかが対照的なリアクションに――。きょう16日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間スペシャル(19:00～)では、「ゴチになります!27」に綾瀬はるかと細田佳央太が出演する。

綾瀬は6回目の参戦となり、「バッチリです」と余裕の表情。一方、ゴチ初参戦の細田は、綾瀬にアドバイスを求めるも「美味しく食べること」と返され、スタジオの笑いを誘う。それでも細田は、正確で落ち着いた食リポを披露し、一同を感心させる展開に。佐野勇斗から「上手じゃん」と“上から目線”で褒められる場面も。

今回の舞台は、東京・目黒区のウェスティンホテル東京内にある日本料理「舞」。斬新で華麗な盛り付けが特徴の新感覚和食を味わいながら、設定金額2万5,000円、自腹総額約20万円を懸けた戦いに挑む。

テーマは、4月の疲れを癒やす「お疲れさま! 癒やしゴチ」。スタジオではさまざまな癒やしグッズも登場し、佐野はAIが揉み具合を調整する173万円の高級マッサージチェアを体験。心地よさのあまり「おかあちゃん…」と童心に帰る。脚回りが硬いという倉科カナは、ゴリラ級のパワーで揉みほぐすマシンに「痛い痛い痛い!」と悶絶するが、綾瀬は涼しい顔で「なんか大丈夫」と余裕を見せ、倉科を驚かせる。

さらに細田は、せいや直伝のストレス発散法として、クリスタルキングの「大都会」を“マジ絶叫”。「声は太田!」と自らを奮い立たせながら挑んだ熱唱には、ゴチメンバー全員が拍手喝采を送る。白石麻衣は、自腹になった時の意外な発散法を明かし、増田貴久は“世界一のゴッドハンド”によるヘッドスパで“ととのう”姿を見せる。

また、綾瀬とドラマで共演経験のある佐野と倉科は、綾瀬の“天然ぶり”に困ったエピソードを告白。せいやのギャグ「やばすぎる～」のアレンジも飛び出し、綾瀬も挑戦するが、なぜか別のギャグが誕生してしまう。

ここまで新メンバーの佐野と倉科は自腹ゼロ。倉科は「意外と楽勝」、佐野も「みなさんが弱いだけ」と強気だが、ついに“Xデー”が訪れるのか。綾瀬は「私が怪しい」、細田は「ビリなんじゃないかっていう自信しかない」と不安をのぞかせ、常連組も阿鼻叫喚となる。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（4月16日放送前時点）

第1位：佐野勇斗 0円

第1位：倉科カナ 0円

第3位：岡村隆史 2万5,650円

第4位：せいや 2万8,000円

第5位：白石麻衣 21万0,000円

第6位：増田貴久 39万 450円



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