北村匠海が主演を務めるフジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』(毎週月曜21:00～ ※FOD・TVerで見逃し配信)が、13日にスタートした。

本作は、海辺の町で教師になるという“なんとなく”の動機で、とある田舎町の水産高校に赴任してきた新米教師が、同じく“なんとなく”日々をやり過ごしてきた生徒たちと出会い、高校自慢の“サバ缶”を“宇宙食”にするという夢に向かっていく、実話をもとにした青春学園ドラマだ。

栄枯盛衰――そうした言葉さえ思い起こさせるほど、かつて一時代を築いたドラマ枠“月9”。そのブランドイメージは今、大きな転換期にあると言っていいだろう。だからこそ、あえてこの枠に必要なもの、すなわち“柱”を考えてみたい。

“THE月9”と呼びたくなる作品

やはり恋愛だろうか、人気俳優のカップリングだろうか、あるいは誰もが憧れるキラキラとした世界観だろうか。しかし、恋愛が価値観の中心ではなくなり、人気俳優も飽和し、“誰もが憧れる最大公約数”が見えづらくなった令和という時代において、“月9”は成立しにくくなっているのかもしれない。

だが、本作『サバ缶、宇宙へ行く』を観て、かつての“月9”にあった“本質的な要素”を思い出した。

それは、“青春”である。

かつての『東京ラブストーリー』(91年)も、『ロングバケーション』(96年)も、言い換えれば“遅れてきた青春”だった。また『ビーチボーイズ』(98年)や『やまとなでしこ』(00年)、さらには『HERO』(01年・14年)でさえも、題材は自分探し・恋愛・事件と異なれど、その根底には“大人の青春”があった。

つまり“月9”とは、テレビドラマが本来持つべき“憧れの青春”を映し出してきた枠なのだ。

そしてその“憧れ”は、必ずしも華やかである必要はない。本作のように、“あの頃過ごせなかった青春”や“かつての青春の追体験”を想起させるものであれば、それだけで十分に“月9”たり得る。

その点で、本作には思わず憧れてしまうほど鮮明な“青春”が描かれている。いわば本作は、“THE月9”と呼びたくなる作品だ。

ダイビングが趣味で、海辺の高校に赴任するという目的こそあるものの、生徒への熱意は薄いまま、“なんとなく”やってきた新米教師・朝野(北村)。そんな彼が、同じように日々をやり過ごしていた生徒たちや町の人々と出会い、触れ合う中で、やがて“宇宙食開発”という思いがけない壮大な夢へと導かれていく――その道筋が第1話では丁寧に描かれた。

大仰ではない場面にすら涙がにじむ

中でも印象的だったのは、大量発生したクラゲを使った豆腐作りのエピソードだ。生徒たちが楽しみながら生み出した“クラゲ豆腐”を研究発表会へと出し、成功を収めた――その結果そのものではなく、そこへ至る過程にこそ、本作の眼差しは向けられていた。

発表会へ向かう過程で、生徒たちの個性や熱意を押し殺し、“成功の型”を押し付けてしまったことに対する朝野の反省。その“ささやかな反省”をドラマチックに昇華できるのは、本作に確かな青春が描かれているからだろう。

さらに、劇中で繰り返される「やってみなくちゃわからない」というセリフ。それはやがて、宇宙食開発という大きな夢へとつながる“起点”として、静かに、しかし確かに響いた。

第1話は起伏が少なく、キャラクターが際立っているとも言い難い、いわば“静かな立ち上がり”だった。それでも、ふとした思いの揺らぎや、わずかに芽生える情熱、夢へと向かう視線。そうした小さなきっかけを丁寧にすくい上げることで、決して大仰ではない場面にすら、不思議と涙がにじむ。そんな物語に仕上がっていた。

それほどまでに本作は、純粋で、まぶしく、どうしようもなく憧れてしまう“青春”を描き出しているのだ。