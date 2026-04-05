フジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』(13日スタート、毎週月曜21:00～)の制作発表会見が5日、東京・台場の同局本社と物語の舞台である福井・小浜市をつないで行われ、東京・台場の同局本社で行われ、初共演となる北村匠海と神木隆之介が互いへの思いを語った。

北村が演じるのは、教師になりたいという夢と「大好きな海の近くで暮らしたい」という願いをかなえ、福井県小浜市の若狭水産高校へ赴任してきた新米教師・朝野峻一。一方の神木は、宇宙飛行士を目指してJAXAに就職するも選考に落ち、希望していなかった宇宙食開発担当に異動となったJAXA職員・木島真を演じる。高校生たちの夢と、宇宙の現場を知る大人たちの思いが交差していく物語の中で、2人は重要な役どころを担う。

会見では、以前から互いに「共演したい」と思っていたことが紹介されると、まず北村が神木への憧れを率直に明かした。

子役時代から数え切れないほどのオーディションを受けてきた北村にとって、神木はまさに特別な存在だったという。北村は、小学生の頃からオーディションの場に立ち続ける中で、神木隆之介という存在は“神様”のようだったと表現。子役の枠を超えて、すでに一人の俳優として確立されていた印象があったと振り返り、「すげえな」と思いながら見ていたことを打ち明けた。自分は落ち続ける日々だったからこそ、「いつか共演できたらな」「それまで自分も頑張らなきゃな」という思いがあったという。

だが、なかなか共演することはなかった2人。スタジオですれ違った際、神木は「僕から急に“『猫』聴いてるよ!”って話しかけてしまいました(笑)」と振り返る。

そんな中で転機となったのが、神木がテレビで自分の名前を出してくれたこと。思いがけない形で接点が生まれ、そこからSNSやマネージャーを通じたやりとりが始まった。これまで現場ですれ違う程度だった2人が、そうした流れを経て、今作で初共演を果たすことになった。

神木も、北村との初共演を「すごくうれしかった」と語る。自分から話しかけた相手と、ほどなくして作品で共演できることに「すごく素敵なご縁」だと感じているようで、北村の出演作を以前から見ていたことも明かした。

神木が特に印象に残っていると語ったのは、北村の繊細な演技。見ている側の心がギュッとなるような芝居をする俳優という印象があり、「すごい表現力だな」と感じていたという。その北村の芝居を、今回は“ゼロ距離”で見られることに大きな喜びをにじませ、「すごい幸せな環境」と表現すると、その賛辞を真正面から受けた北村は「ものすごいプレッシャーが急にかかりました」と思わず苦笑いしていた。