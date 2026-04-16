道の駅「ぐるっとパノラマ美幌峠」(北海道網走郡)は4月20日、レストランの飲食コンセプトを一新し、ご当地グルメ天国「天下一食堂」としてリニューアルオープンする。

本リニューアルは、絶景観光地として知られる美幌峠において、景観だけでなくオホーツク地域の食文化を体験できる場の創出を目的とし、地域食材の積極的な活用と、その土地ならではの魅力を体感できる「ご当地グルメ」の提供に取り組む。

天下一食堂メニュー

オホーツクエリアの"うまい"が全部そろう場所に

域内調達率80%を目指して地域食材の活用を推進しており、オホーツクエリアのうまいが全部そろう場所として、これまで以上に地域との結びつきを重視し、食を通じた地域価値の発信を行う。

また、地域食材の魅力をシンプルかつ力強く伝えることで、一度の来訪でも満足度の高い食体験の提供を目指す。地域事業者との連携メニューの展開などを通じて、食材だけでなくその背景にある人や営みも含めた体験価値を提供していく。

オープニングイベントも

テイクアウトコーナーでは、4月20日12:00から「ソフトクリーム」を100円引きで提供する。熊笹ソフト、笹乳ミックス、別海牛乳ソフト、ハッカ、チョコ、チョコミントの6種類となる。

美幌峠展望台から望む屈斜路湖

営業時間は、4月～10月までは道の駅9:00～18:00、イートインは11:00～17:00(LO16:00)、テイクアウト10:00～18:00(売り切れ次第終了)。11月～3月までの期間は、道の駅9:00～17:00、イートイン11:00～16:00(LO15:00)、テイクアウト 10:00～17:00(売り切れ次第終了)となっている。営業時間は変更となる場合があり、また、各テナントにより異なる。