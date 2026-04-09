ジェイアール東海フードサービスは、4月18日・4月19日、イオンモール札幌発寒(札幌市西区)にて設けられる「愛知・東海フェア」催事場にて、オリジナルスイーツ「ぴよりん」を数量限定で販売する。

ぴよりん北海道初登場

名古屋生まれの「ぴよりん」が、15周年の節目に、ついに北海道に初上陸! 会場では、人気のぬいぐるみをはじめとしたグッズや菓子類も販売する。北の大地で、ぴよりんの魅力を直接体験できる貴重な機会である。

イオンモール札幌発寒 愛知・東海フェア 催事概要は以下の通り。

愛知県の人気グルメ販売のほか、「名古屋おもてなし武将隊」のパフォーマンスなども行われる。

日程は、4月17日~4月20日4日間。

時間は、8時~23時(一部の売場と専門店は営業時間が異なる)。

場所は、イオンモール札幌発寒 食品売場 催事場 すずらん広場。

※愛知・東海フェアは、一部店舗を除く道内のイオン、イオンスーパーセンター、マックスバリュでも開催される。

ぴよりんおでかけセット

商品概要を紹介する。

商品名は、ぴよりんおでかけセット(定番ぴよりん×2ぴよセット) 価格は、1,200円。 販売日時は、4月18日・4月19日1.10時~ 2.14時~。 販売場所は、イオンモール札幌発寒 1階食品売場 特設催事場。

販売方法は、各日各販売時間の1時間前から、整理券が配布される予定である。

※各時間帯150セット限定、1人1セットまで。

※整理券に購入可能時間帯が表記されている。 ※配布は先着順。予定数に達し次第、配布は終了する。

人気のぴよりんグッズなども販売する。 ※グッズ類は、イベント期間全日販売する。

販売予定商品の一部を紹介する。

ふわもこぬいぐるみ

ふわもこぬいぐるみ 1,980円。

ぴよりんサブレ

ぴよりんサブレ 750円。

ぷっくりマグネット

ぷっくりマグネット 550円。