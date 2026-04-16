お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、6日放送のテレビ朝日『耳の穴かっぽじって聞け!』(毎週月曜25:55～)に出演し、長嶋茂雄さんの存在感について語った。

爆笑問題の太田光

長嶋茂雄さんは「太陽みたい」太田光が明かす

太田は、「圧倒的なすごさは長嶋さん」と述べ、「長嶋さんの光り方は尋常じゃない。本当に光ってたから」と回顧。ウエストランドの井口浩之が、「じゃあこのスタジオに来たら明るくなるレベル？」と聞くと、「明るくなる。本当に」と即答。「よく“オーラ”とかいうじゃん。オーラ分からなかったんだよ。長嶋さんを見たときに、『あ、これだ』って思った」と明かした。

太田は、具体的なエピソードについても言及。「24時間テレビを俺らがやったとき、ジャイアンツからの募金を毎年恒例で長嶋さんが持ってくる。向こうからくるんだけど、ブワーって太陽みたい。本当なんだよ」と熱を込めて話し、「そこだけスポットライトが当たってるみたいに光ってる。出てきただけで、武道館中が目が覚めるような感じ」と当時の光景を振り返っていた。