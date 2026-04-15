スターバックス コーヒー ジャパンは、4月15日に「スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店」をオープンする。名護市のPark-PFI事業によりリニューアルされる21世紀の森公園内に位置し、ビーチまで数十歩という国内有数のパノラマオーシャンビューを楽しめるロケーションが特徴だ。

スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店

地域の日常と観光をつなぐサードプレイス

店舗は21世紀の森ビーチへとつながる場所にあり、波の音や潮風を感じながら沖縄ならではの贅沢なコーヒー体験を提供していく。店内やテラス席からは青い海と空が視界いっぱいに広がり、夜にはビーチから星空を眺めることもできる。

店舗イメージ

内装には沖縄の文化を取り入れており、バーカウンターの壁面には琉球瓦を使用しているほか、沖縄の縁側文化から着想した小上がり席も設けられている。また、店舗オリジナルのシーサーが設置されており、海の色やうねりをイメージした表現とともに、尾の部分にはスターバックスのロゴであるサイレンの髪をモチーフとしたデザインが施されているという。

店舗イメージ

地域の伝統産業と未来を育む拠点

沖縄の伝統産業と自然を体感できる取り組みとして、沖縄のビーグ(い草)で作られた「ござ」の貸出しを実施する。約200年の歴史を持つ地域の代表的な産業であるビーグに触れながら、芝生広場やビーチで思い思いの時間を過ごすことが可能だ。地域と連携し、沖縄の未来につながる活動を育んでいく拠点としての役割も担っていく。

沖縄2店舗目となる「My フルーツ3 フラペチーノ」を展開

自分好みのフローズンフルーツビバレッジを楽しめる「My フルーツ3 フラペチーノ」を、県内2店舗目として販売する。本商品は、ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツを自由に選べるカスタマイズ型のフラペチーノだ。