スターバックスは4月8日より、日本上陸30周年を記念した新作フードとアニバーサリーアイテムを発売する。素材の味わいにこだわったメニューや、日本誕生当時のロゴを施した限定グッズなど、これまでの感謝を込めた特別なラインアップが展開されるとのことだ。春のライフスタイルに寄り添う、この時期だけの特別な商品が提案される。

スターバックス日本上陸30周年

ジューシーなフルーツや香ばしいスコーンが揃う新作フード

30周年を記念した新作フードでは、素材の風味を活かした5種類のフードがラインアップされる。

ブルーベリーレアチーズケーキ

なめらかな口どけのレアチーズケーキに、ジューシーなブルーベリー果肉を合わせている。トッピングには存在感のあるブルーベリーのみを使用し、果実感と見た目の華やかさをプラスした。レアチーズ生地のシンプルさがブルーベリーの爽やかな酸味を引き立てており、価格は570円となっている。

ブルーベリーレアチーズケーキ

ブルーベリースコーン

ブルーベリーの甘酸っぱさと、スコーンが持つ豊かなバターの風味が調和した一品だ。こちらの価格は290円。

ブルーベリースコーン

あんバタースコーンサンド

香ばしく焼き上げたスコーンで、やさしい甘さのあんことコクのあるバターをサンドした。あんこの風味とバターの塩味がバランスよく重なり、満足感のある味わいに仕上げられており、価格は390円だ。

あんバタースコーンサンド

チキン&チーズアラビアータ 石窯フィローネ

食べ応えのあるチキンとまろやかなチーズに、アラビアータソースの心地よい辛味を重ねている。価格は570円とのことだ。

チキン&チーズアラビアータ 石窯フィローネ

ハム&チーズ 石窯カンパーニュサンド(再登場)

シュゼットハムの旨みとゴーダチーズのコクを活かした、シンプルな美味しさが特徴のカンパーニュだ。価格は590円で再登場する。

日本誕生当時のロゴが復活! 30周年記念のアニバーサリーグッズ

日本上陸当時のロゴと30周年のアニバーサリーマークを組み合わせた、懐かしくも新しいデザインのグッズが揃う。

30周年記念のアニバーサリーグッズ

ステンレスボトル30YEARS473ml

ころんとしたフォルムが特徴のボトルには、日本誕生当時のロゴが施されている。背面にはIDボックスと手書き風メッセージの「Enjoy!」がデザインされており、価格は4,600円だ。

ステンレスボトル30YEARS473ml

リサイクルステンレスタンブラー 30YEARS473ml

本体の約80%にリサイクルステンレスを使用した、ペーパーカップ形状のタンブラーとなっている。価格は4,800円。

リサイクルステンレスタンブラー 30YEARS473ml

マグ30YEARS355ml

当時のロゴをデザインした、ナチュラルなアイボリーのシンプルなマグカップだ。価格は2,000円。

マグ30YEARS355ml

キャニスター30YEARS

コーヒー豆を約120〜130g程度保存できる、当時ロゴ入りのキャニスターだ。価格は3,600円となっている。

キャニスター30YEARS

リユーザブルカップ30YEARS473ml

ホワイトのボディにグリーンのロゴとリッドが映えるデザインで、価格は550円だ。

リユーザブルカップ30YEARS473ml

ドリンクホールキャップベアリスタサイレン

サイレンの姿に扮したベアリスタがドリンクホールを彩るキャップだ。リユーザブルカップ30YEARSとのセット販売となり、価格は1,200円。

ドリンクホールキャップベアリスタサイレン

自宅でのコーヒータイムやギフトに最適なセット

コーヒーを始める人へのスターターセットや、母の日などの贈り物にふさわしいアイテムも用意される。

スターバックス コーヒースターターセット

「パイクプレイス ロースト」100g(粉)に、耐熱アロマグラスマグ、ステンレスストレーナーが付属する。これ一つでコーヒーを楽しめるセットの価格は4,200円だ。

スターバックス コーヒースターターセット

ギフトボックス入りリサイクルステンレスミニボトルマットピンクベージュ355ml

マットなピンクベージュのボディにロゴをデボス加工したボトルだ。ギフトボックス入りで、価格は5,200円。

ギフトボックス入りリサイクルステンレスミニボトルマットピンクベージュ355ml

ギフトボックス入りロゴマグピンクベージュゴールドリム 355ml

ゴールドのリムがアクセントになった、上品なピンクベージュのマグカップだ。価格は2,600円となっている。

ギフトボックス入りロゴマグピンクベージュゴールドリム 355ml

ギフトボックス入り耐熱グラスロゴマグピンクベージュ 355ml

優しい色味が特徴の耐熱グラス製マグで、贈り物にも自分用にも適している。価格は3,300円だ。

ギフトボックス入り耐熱グラスロゴマグピンクベージュ 355ml

大切な人に1杯のドリンクを贈るビバレッジギフト

メッセージにドリンクチケットを添えられるギフトカードも、多彩なデザインで展開される。

ビバレッジギフトミニカード(Happy Birthday / For You / Thank You)

伝えたいひとことに1杯のドリンクを添えられる、ミニサイズのメッセージギフトだ。用途に合わせて選べる3種のデザインが用意されており、価格は各550円となっている。

ビバレッジギフトミニカード(Happy Birthday / For You / Thank You)

ビバレッジカードベアリスタHOT

ベアリスタのデザインが施された、心温まるメッセージカードだ。こちらは価格750円で販売される。

ビバレッジカードベアリスタHOT

ビバレッジカードベアリスタ(ベアリスタスタンド付き)

ドリンクチケットとメッセージに加え、可愛らしいベアリスタのスタンドがセットになった豪華なギフトだ。価格は1,650円とのことだ。

ビバレッジカードフラワー

母の日などのギフトシーンにも最適な、華やかなお花柄がデザインされている。価格は750円となっている。

ビバレッジカードフラワー

スターバックスミニカップギフトフラワー

カップ型のメッセージギフトに、お花柄のスリーブが付属している。ミニカップは小物入れとしても利用可能で、価格は1,150円だ。

スターバックスミニカップギフトフラワー

オンラインストア限定の30周年記念ボックス

4月7日より、オンラインストアでは特別な詰め合わせボックスが販売される。

スターバックス30YEARSボックス

カフェエプロン、コールドカップグラス、コースター、ミニカップギフトがセットになっている。全アイテムに当時のロゴと30周年マークがデザインされた特別仕様で、価格は9,850円とのことだ。