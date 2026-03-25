スターバックス コーヒー ジャパンは、3月28日に大井町の新施設「OIMACHI TRACKS」内にて「スターバックス コーヒー 大井町トラックスパーク店」をオープンする。大井町駅周辺の店舗で最大面積を誇る空間に加え、全国でも珍しいドッグフレンドリーな屋内スペースを備えているという。

スターバックス コーヒー 大井町トラックスパーク店

ワンちゃんも家族も快適に過ごせるドッグフレンドリーな空間

新店舗の大きな特徴は、ガラスのウォールで区切られたドッグフレンドリーな屋内スペースだ。ワンちゃんと生活を共にする従業員のアイデアを反映した家具や設備が配置されており、暑い日や寒い日でも安心して一緒にコーヒーを楽しめるとのことだ。また、ベビーカーや車椅子でも利用しやすいよう、ゆとりを持たせたソファ席中心のレイアウトにもこだわっているという。

店内イメージ

外観は、かつて電車の車庫であった場所の歴史を未来へつなぐ象徴として、赤レンガ造りのデザインを採用している。店内には94席の豊富な客席が用意されており、利用シーンに合わせて場所を選べるのが魅力だという。

ドッグフレンドリーな店内スペース

開放的な広場や屋上で楽しむ自分へのご褒美時間

店舗が入る施設の広場「トラックスパーク」や屋上でも、お気に入りのビバレッジを楽しむことができる。大きな空を見渡せる開放的なスペースからは、東急大井町線の電車や羽田空港へ行き交う飛行機を眺めることも可能だという。

また、地域の人々のつながりの場として、ママカフェや愛犬家向けのイベントなども定期的に開催される予定だ。日常から離れ、家族みんなでゆっくりと過ごせる新たなサードプレイスとしての役割が期待されているとのことだ。