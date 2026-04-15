WOWOWで5月15日から放送・配信される連続ドラマW-30『ドラフトキング －BORDER LINE－』(毎週金曜23:00～ ※第1話無料)のポスタービジュアルと予告映像第2弾が15日、公開された。ムロツヨシ演じる凄腕スカウト・郷原眼力と、宮沢氷魚演じる若手スカウト・神木良輔を中心に、野球人生の“ボーダーライン”に立つ選手たちと、彼らを見極めるスカウトたちの熱き戦いを描く。

同作は、クロマツテツロウ氏が「グランドジャンプ」(集英社)で連載中の同名コミックを実写化した、熱きスポーツビジネスエンターテインメントの第2章。2023年に放送・配信された前作では、一見独善的で毒舌家ながら、並外れた“眼”で埋もれた才能を見いだしていくスカウト・郷原の姿が描かれ、プレーシーンのリアルさと濃密な人間ドラマで反響を呼んだ。

今作『－BORDER LINE－』では、家族や仲間たちに支えられながら、野球人生の岐路に立つ人間たちが熱く、懸命に挑む姿を映し出す。完成したポスタービジュアルでは、プロ野球の舞台のひとつである横浜スタジアムを背に、郷原と神木が未来を見据える姿を配置。球団「横浜ベイゴールズ」でスカウトを務める2人の表情と“目”が印象的に切り取られている。

さらに、でんでん演じるスカウト部長・下辺陸夫、上地雄輔演じる神木の相談相手・大津良介、伊武雅刀演じる郷原のライバルで“ハブ”の異名を持つベテランスカウト・毒島竜二、そして今作から登場する郷原の新たな宿敵・中溝聖治役の三浦貴大らの姿も。加えて、天才高校生投手・北畠翔役の木戸大聖、天性の身体能力を誇る外野手・柳川大也役の佐藤寛太らも顔をそろえ、ドラフトをめぐる人間模様の広がりを予感させる。

前作の昼のスタジアムとは対照的に、今作のビジュアルはナイターに包まれた無人のフィールドが舞台。静寂の中に、ドラフトという“一瞬の決断”の重みと緊張感が際立ち、華やかな表舞台ではなく、その裏側で下される冷静かつ過酷な選択の世界をスケール感たっぷりに表現している。キャッチコピー「未来に輝く星を獲れ。」も、その覚悟を象徴するものとなった。

あわせて公開された予告映像第2弾では、原作の珠玉のエピソードから、今作で描かれる各エピソードを凝縮。選手たちの運命を左右するスカウトの眼力と、夢の境界線に立たされた人々の葛藤が、より鮮明に映し出されている。