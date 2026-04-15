WOWOWで5月15日から放送・配信される連続ドラマW-30『ドラフトキング －BORDER LINE－』(毎週金曜23:00～ ※第1話無料)のポスタービジュアルと予告映像第2弾が15日、公開された。ムロツヨシ演じる凄腕スカウト・郷原眼力と、宮沢氷魚演じる若手スカウト・神木良輔を中心に、野球人生の“ボーダーライン”に立つ選手たちと、彼らを見極めるスカウトたちの熱き戦いを描く。
同作は、クロマツテツロウ氏が「グランドジャンプ」(集英社)で連載中の同名コミックを実写化した、熱きスポーツビジネスエンターテインメントの第2章。2023年に放送・配信された前作では、一見独善的で毒舌家ながら、並外れた“眼”で埋もれた才能を見いだしていくスカウト・郷原の姿が描かれ、プレーシーンのリアルさと濃密な人間ドラマで反響を呼んだ。
今作『－BORDER LINE－』では、家族や仲間たちに支えられながら、野球人生の岐路に立つ人間たちが熱く、懸命に挑む姿を映し出す。完成したポスタービジュアルでは、プロ野球の舞台のひとつである横浜スタジアムを背に、郷原と神木が未来を見据える姿を配置。球団「横浜ベイゴールズ」でスカウトを務める2人の表情と“目”が印象的に切り取られている。
さらに、でんでん演じるスカウト部長・下辺陸夫、上地雄輔演じる神木の相談相手・大津良介、伊武雅刀演じる郷原のライバルで“ハブ”の異名を持つベテランスカウト・毒島竜二、そして今作から登場する郷原の新たな宿敵・中溝聖治役の三浦貴大らの姿も。加えて、天才高校生投手・北畠翔役の木戸大聖、天性の身体能力を誇る外野手・柳川大也役の佐藤寛太らも顔をそろえ、ドラフトをめぐる人間模様の広がりを予感させる。
前作の昼のスタジアムとは対照的に、今作のビジュアルはナイターに包まれた無人のフィールドが舞台。静寂の中に、ドラフトという“一瞬の決断”の重みと緊張感が際立ち、華やかな表舞台ではなく、その裏側で下される冷静かつ過酷な選択の世界をスケール感たっぷりに表現している。キャッチコピー「未来に輝く星を獲れ。」も、その覚悟を象徴するものとなった。
あわせて公開された予告映像第2弾では、原作の珠玉のエピソードから、今作で描かれる各エピソードを凝縮。選手たちの運命を左右するスカウトの眼力と、夢の境界線に立たされた人々の葛藤が、より鮮明に映し出されている。
【編集部MEMO】
原作のクロマツテツロウ氏は「再び『ドラフトキング －BORDER LINE－』というタイトルで実写化されることとなり、大変うれしく思っております。私自身、ボーダーラインとは遥か彼方で、チャンスに弱くピンチに弱い軟弱な高校球児であったため、いわばこの作品は鳶が鷹を生んだわけですが、キャストの方々のプレーはホンモノです。3年前の『ドラフトキング』の撮影見学をさせてもらった時も驚きましたが、今回はさらにとんでもなかったです。タイトル通り、ボーダーラインに位置していたんだろうなぁという選手がゴロゴロおられて、野球愛に満ち満ちた現場でした。野球に興味がない方にも、野球ファンにも、もれなく観てほしいです。私も楽しみで仕方がありません。すべての野球人に幸あれ」とコメントしている。