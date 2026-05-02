グローバルユニット・EXOの日本公演『EXO PLANET #6 - EXhOrizon in JAPAN』の模様が、7月12日(17:00～)にWOWOWプライムで独占生中継される。

EXO

今回生中継されるのは、2026年5月から愛知、大阪、千葉で開催される日本ツアーのファイナルとなる、千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演。番組タイトルは『生中継！EXO PLANET #6 - EXhOrizon in JAPAN』で、放送視聴のみとなり、配信は行われない。

EXOは2012年に韓国・中国でデビューし、2015年に日本デビュー。キャッチーな楽曲とハイレベルなパフォーマンスで世界中のファンを魅了してきた。

メンバーの兵役を経て、2025年12月のファンミーティングより待望の活動再開を果たし、今年1月19日には8thアルバム『REVERXE（リバース）』をリリース。2023年7月発売の『EXIST』以来、約2年半ぶりのフルアルバムとして大きな反響を呼んだ。

タイトルに「逆転」「回帰」といった意味を込めた同作では、EXOの原点に回帰しながら新しい物語を描いていくというコンセプトを展開。その意欲作を携えて行われる今回の日本公演は、4月の韓国を皮切りに、ベトナム、タイ、台湾、シンガポールなどを巡るワールドツアーの一環となる。

EXOが日本のステージに立つのは、2019年の『EXO PLANET #5 - ExplOration』以来、約6年4カ月ぶり。個々での活躍も目覚ましいメンバーたちが、最新パフォーマンスでどのようなステージを見せるのか注目される。

WOWOWでは、EXO日本ツアーのファイナル独占生中継を記念した複数月特集も予定している。