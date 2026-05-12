伊藤健太郎が主演を務めるWOWOW『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』(6月7日スタート、毎週日曜22:00～／WOWOWプライム・WOWOWオンデマンド、全6話 ※第1話無料放送・配信)に、桜井日奈子、一ノ瀬颯が出演する。あわせて、オールキャストと予告映像も公開された。

同作は、イム・ソンスンによる韓国発の衝撃作『コンサルタント』を実写化するダーク・サスペンス。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀(伊藤)が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、誰にも気づかれない“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺」専門のコンサルタントへと転身する姿を描く。

原作は、英国推理作家協会(CWA)主催のミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門で最終候補作にノミネートされた韓国文学作品。ドラマでは、「死」さえも商品となる資本主義社会の闇、その中で試され、裏切られ、翻弄されていく人々を描いていく。韓国のU+tvでの配信も決定している。

桜井日奈子、伊藤健太郎演じる伊崎と恋に落ちる女性に

桜井が演じるのは、伊崎が表向きにコンサルタントとして働く外資系企業で、経理を担当している斎藤良美。伊崎と良美は恋に落ち、交際へと発展するが、伊崎は自身が暗殺コンサルタントであることを隠している。一方で、良美もまた秘密を抱えているという役どころだ。

桜井は「主人公伊崎と同じ会社で働き、恋仲になる女性、斎藤良美を演じました」と紹介し、「一見普通に見える彼女が、実は抱えている闇の深さに、私自身の心が侵食されそうになる瞬間がいくつもありました」と回想。「一筋縄ではいかない役柄を任せていただけたことがとてもうれしかったです」と手応えを語る。

さらに、「ただ小説家として認められたかった伊崎が、書くことと引き換えに失ったもの、そして最後に何が残るのか、一緒に見届けてもらえるとうれしいです」と呼びかけている。

一ノ瀬颯は“自然死”や“自殺”の裏を疑う刑事役

一ノ瀬が演じるのは、警視庁捜査一課の刑事・菅野正人。伊崎が関わった一連の「自然死」や「自殺」の裏に何かがあるのではないかと疑い、真実を追っていく。「追われる」伊崎と「追う」菅野は、実は“あるつながり”を持っているという。

出演決定時について、一ノ瀬は「心からうれしかったです」とコメント。「作品の題材・内容がとても面白かったこと、そして『ハスリンボーイ』の大好きなチームとまた一緒にお仕事できることがとてもうれしく、撮影が待ち遠しかったです」と明かした。

本作の魅力については、「ファンタジーの様な非現実感がありつつも、世界のどこかで実際に起こっている可能性が否定できないような、ワクワクとゾクゾクが並存する題材」と表現。自身の役柄については、「警察での決定事項に違和感を抱き、それを覆そうとするがゆえに異端として扱われるような人物」と説明しながらも、「それをものともせず、自分が思った道を突き進み、真実を追求する姿勢はとてもかっこいいので、ぜひ彼にも注目していただきたいです」と語っている。

河相我聞、木場勝己ら実力派キャストも出演

そのほか、伊崎が勤める会社の支社長・徳永貞夫役で河相我聞が出演。伊崎が執筆した“完璧な暗殺シナリオ”の犠牲者、つまり実際に暗殺のターゲットとなる国会議員・山室将成役を大河内浩、牧師・三枝孝之役を東根作寿英、酪農家・加藤篤志役を諏訪太朗、リストラ部長・榎本和昌役を阪田マサノブ、“会長”と呼ばれる男を木場勝己が演じる。

すでに発表されている木村文乃は、伊崎を監視する謎の女性マネージャー・水畑早紀役、GACKTは出版社の代理人を名乗る謎の男・黒川秋峰役で出演。主題歌もGACKTの「FALL AGAIN」に決定している。

公開された予告映像では、平凡な男だったはずの伊崎が、なぜ犠牲をいとわない非情な「死を執筆する男」へと変貌していくのか、そして黒川と早紀が所属する“カンパニー”が何を企んでいるのかが示されていく。

「殺し屋という仕事を続ける限り、本当の意味で人を愛することはできない」という早紀の言葉とは裏腹に、親密になっていく伊崎と良美。菅野は伊崎の正体を暴くことができるのか。さらに、黒川が伊崎へ放つ「人間は誰かの死にコミットせずには生きられない」「ようやく本物の人殺しになれましたね」という言葉の意味にも注目が集まる。



