俳優のムロツヨシが主演を務めるWOWOWの連続ドラマW-30『ドラフトキング －BORDER LINE－』(毎週金曜23:00～ ※第1話は無料)が、5月15日にスタートする。2023年に放送・配信された『ドラフトキング』の続編となる。

同ドラマは、プロ野球チームの凄腕スカウトを主人公に、華やかなスポーツ界の裏側で繰り広げられる人間ドラマを描いたスポーツビジネスエンターテインメント。原作は、現在も集英社『グランドジャンプ』で連載中のクロマツテツロウによる同名漫画だ。

前作では、ムロツヨシ演じる一見独善的で毒舌なスカウト・郷原眼力が、並外れた“眼”を武器に、全国に埋もれた選手たちの人生に寄り添う姿が描かれ、野球ファンのみならず、野球に馴染みのない視聴者からも高い支持を集めた。

続編となる『ドラフトキング－BORDER LINE－』では、郷原が再び中学・高校・大学、社会人野球に至るまで、数々の原石たちと向き合っていく。原作を愛するムロが、漫画さながらのビジュアルや所作にもこだわり、パワーアップした郷原像を体現する。

前作で郷原と行動を共にしながら成長を遂げた元プロ野球選手のスカウト・神木良輔役で宮沢氷魚が続投。そのほか、でんでん、上地雄輔、平山祐介、川久保拓司、阪田マサノブ、伊武雅刀、藤間爽子ら、おなじみのキャスト陣も再集結する。監督は山本透氏、脚本は鈴木謙一氏、音楽は櫻井美希氏、斎木達彦氏が担当し、スタッフ陣も前作から続投が決定した。

コメントは、以下の通り。

ムロツヨシ

私は『ドラフトキング』の原作の大ファンでした。もし映像化するならば、その時は参加できる役者でありたい、とマネージャーさんに伝えたところ、「実はお話がきてます」。そして、シーズン1に主演、郷原として参加、その後たくさんの野球ファンの皆さま、野球はそこまで詳しくない皆さまにも観ていただき、たくさんのありがたい感想を評価をいただきました。その撮影の時から、続編を考えずにはいられない作品でした。そして、続編ーBORDER LINEーが決まった時、もう肩はあったまってました。素振りはしてありましたから、打席に立てる喜びと共に、フルスイングを約束します。フルスイングな撮影を終えて、皆さまに大いなる自信をもってお伝えできます。『ドラフトキング －BORDER LINE－』最高の仕上がりです。そのスイングをマウンドさばきをご期待ください。予告ホームランなるコメントです。皆さま、お身体にはお気をつけて。ドラフトキング郷原としてお会いできてる日まで。

宮沢氷魚

『ドラフトキング』続編、『－BORDER LINE－』の制作、喜びでいっぱいです。3年ぶりにこの作品が復活すると聞いた時に、どのストーリーを描くのか興味津々でした。ご存知の方も多いと思いますが、原作コミックには素晴らしいストーリーがたくさんあります。その中でも、とっておきの物語を選出し、今回の続編でドラマにしています。中でも見どころは、僕が演じるスカウトマン神木の成長です。前作では新人ということもあり、郷原はじめ先輩スカウトマンに振り回されました。そんな神木が少し成長した姿もご覧いただけます。ぜひ放送を楽しみにしていてください。

原作・クロマツテツロウ氏

この度、再び『ドラフトキング －BORDER LINE－』というタイトルで実写化されることとなり、大変嬉しく思っております。私自身、ボーダーラインとは遥か彼方で、チャンスに弱くピンチに弱い軟弱な高校球児であったため、いわばこの作品は鳶が鷹を生んだわけですが、キャストの方々のプレーはホンモノです。3年前の『ドラフトキング』の撮影見学をさせてもらった時も驚きましたが、今回はさらにとんでもなかったです。タイトル通り、ボーダーラインに位置していたんだろうなぁという選手がゴロゴロおられて、野球愛に満ち満ちた現場でした。野球に興味がない方にも、野球ファンにも、もれなく観てほしいです。私も楽しみで仕方がありません。すべての野球人に幸あれ。

監督・山本透氏

『ドラフトキング』のオンエアが始まった時、「面白い」「野球が本物」「感動した」など沢山の熱いメッセージを受け取りました。あれから3年、『－BORDER LINE－』制作決定の連絡に心が震えました。スタッフ・キャストが再集結し、全員野球で挑んだ撮影の日々は幸せそのものです。選手たちの全力プレー、原作の優しさをとことん大事にしました。野球に限らず、悩める若者たちや居場所を探している多くの現代人に、温かいエールを送る作品になっています。ぜひ楽しみにしてください。