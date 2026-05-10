歌手で俳優の小泉今日子の最新ツアー『KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』から、5月3日の憲法記念日に行われた東京・日本武道館公演の模様が、WOWOWで7月に独占放送・配信されることが決定した。

小泉今日子

今年還暦を迎えた小泉は、1月から近年最大規模となる全国ツアー『KK60 ～コイズミ記念館～』を開催中。デビュー40周年の2022年に31年ぶりのホールツアーを行って以降、毎年、趣向の異なるライブツアーを展開してきた。

小泉はかつて「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語っており、今回のツアーは彼女にとって一つの節目となるもの。“記念館”と銘打たれた本ツアーのセットリストは、歌手・小泉今日子の歴史そのものとなっている。

ステージでは、「The Stardust Memory」「なんてったってアイドル」「学園天国」など、国民的アイドルとして駆け抜けた時代のナンバーに加え、「あなたに会えてよかった」「優しい雨」といった大人のアプローチで大ヒットした名曲、さらに俳優として出演したドラマから生まれた「T字路」「ダンスに間に合う」まで、40年を超えるキャリアの集大成を披露する。

またWOWOWでは、「祝還暦! 小泉今日子 WOWOW Special」と題し、最新の日本武道館公演だけでなく、ライブ、主演映画、舞台、ドラマなどを網羅した特集を放送・配信する。

1982年に歌手デビューし、アイドルとして爆発的な人気を博した小泉。その活躍はアイドルの枠にとどまらず、当時のポップカルチャーを代表するアイコンとして、ファッションをはじめさまざまなジャンルで注目を集めた。俳優としても映画、ドラマ、舞台に出演し、近年は演出やプロデュースも手がけるなど、多彩でしなやかな活動を続けている。

特集では、日本武道館公演のほか、2022年に31年ぶりに開催した全国ホールツアーより、デビュー記念日に行われた東京・中野サンプラザホール公演「小泉今日子 TOUR 2022 KKPP（Kyoko Koizumi Pop Party）」も放送・配信される。

さらに、勝地涼、河合優実、小泉が共演した岩松了作・演出の舞台「私を探さないで」、小泉が演出を務めた「小林聡美NIGHT SPECTACLES チャッピー小林と東京ツタンカーメンズ」、小泉が監督たちとの思い出やアイドルと俳優の両立、主題歌への思いなどを語るインタビュー番組「祝還暦! 小泉今日子の映画の話」もラインナップされる。

映画作品では、角田光代のベストセラーを映画化した『空中庭園』、黒沢清監督の異色ホームドラマ『トウキョウソナタ』、上野樹里らと共演した『グーグーだって猫である』、西原理恵子のエッセイ漫画をもとにした『毎日かあさん』を放送・配信。WOWOWオンデマンドでは、ドラマ作品『センセイの鞄』『連続ドラマW 贖罪』『川のほとりで』も配信中となっている。

デビューから40年以上にわたり、エンターテインメント界のトップスターとして走り続けてきた小泉今日子。還暦という節目に行われた最新ステージから、俳優・演出家・プロデューサーとしての顔まで、その魅力を多角的に楽しめる特集となる。