歌手で俳優の小泉今日子の最新ツアー『KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』から、5月3日の憲法記念日に行われた東京・日本武道館公演の模様が、WOWOWで7月に独占放送・配信されることが決定した。
今年還暦を迎えた小泉は、1月から近年最大規模となる全国ツアー『KK60 ～コイズミ記念館～』を開催中。デビュー40周年の2022年に31年ぶりのホールツアーを行って以降、毎年、趣向の異なるライブツアーを展開してきた。
小泉はかつて「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語っており、今回のツアーは彼女にとって一つの節目となるもの。“記念館”と銘打たれた本ツアーのセットリストは、歌手・小泉今日子の歴史そのものとなっている。
ステージでは、「The Stardust Memory」「なんてったってアイドル」「学園天国」など、国民的アイドルとして駆け抜けた時代のナンバーに加え、「あなたに会えてよかった」「優しい雨」といった大人のアプローチで大ヒットした名曲、さらに俳優として出演したドラマから生まれた「T字路」「ダンスに間に合う」まで、40年を超えるキャリアの集大成を披露する。
またWOWOWでは、「祝還暦! 小泉今日子 WOWOW Special」と題し、最新の日本武道館公演だけでなく、ライブ、主演映画、舞台、ドラマなどを網羅した特集を放送・配信する。
1982年に歌手デビューし、アイドルとして爆発的な人気を博した小泉。その活躍はアイドルの枠にとどまらず、当時のポップカルチャーを代表するアイコンとして、ファッションをはじめさまざまなジャンルで注目を集めた。俳優としても映画、ドラマ、舞台に出演し、近年は演出やプロデュースも手がけるなど、多彩でしなやかな活動を続けている。
特集では、日本武道館公演のほか、2022年に31年ぶりに開催した全国ホールツアーより、デビュー記念日に行われた東京・中野サンプラザホール公演「小泉今日子 TOUR 2022 KKPP（Kyoko Koizumi Pop Party）」も放送・配信される。
さらに、勝地涼、河合優実、小泉が共演した岩松了作・演出の舞台「私を探さないで」、小泉が演出を務めた「小林聡美NIGHT SPECTACLES チャッピー小林と東京ツタンカーメンズ」、小泉が監督たちとの思い出やアイドルと俳優の両立、主題歌への思いなどを語るインタビュー番組「祝還暦! 小泉今日子の映画の話」もラインナップされる。
映画作品では、角田光代のベストセラーを映画化した『空中庭園』、黒沢清監督の異色ホームドラマ『トウキョウソナタ』、上野樹里らと共演した『グーグーだって猫である』、西原理恵子のエッセイ漫画をもとにした『毎日かあさん』を放送・配信。WOWOWオンデマンドでは、ドラマ作品『センセイの鞄』『連続ドラマW 贖罪』『川のほとりで』も配信中となっている。
デビューから40年以上にわたり、エンターテインメント界のトップスターとして走り続けてきた小泉今日子。還暦という節目に行われた最新ステージから、俳優・演出家・プロデューサーとしての顔まで、その魅力を多角的に楽しめる特集となる。
【編集部MEMO】
小泉今日子は『KK60～コイズミ記念館～KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』終了より、2026年内は休養期間とすることを発表。「年内のお仕事は全てお断りさせていただきます。2027年以降のお問い合わせに関してのお返事は休養明けとなる場合がございますので予めご了承ください。何卒ご理解の程よろしくお願いします」と告知している。