俳優のムロツヨシが主演するWOWOWのドラマ『ドラフトキング－BORDER LINE－』(5月15日スタート、毎週金曜23:00～ 全10話 WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド ※第1話無料放送)の新キャストが発表された。

同ドラマは、クロマツテツロウによる同名漫画を原作に、プロ野球チームのスカウトたちの奮闘を描くスポーツビジネスエンターテインメント。2023年に放送・配信された前作に続くシリーズ第2章で、華やかなプロ野球の舞台裏で繰り広げられるスカウトたちのドラマや、野球人生の分岐点に立つ選手たちの葛藤が描かれる。

主人公は、ムロツヨシ演じるプロ野球球団「横浜ベイゴールズ」の凄腕スカウト・郷原眼力(ごうはらオーラ)。並外れた観察眼を武器に全国の有望選手を見出し、彼らの人生に寄り添いながらプロの世界へ導いていく。若手ながら情熱を持つ元プロ野球選手のスカウト・神木良輔を宮沢氷魚が演じる。

今回発表された新キャストでは、郷原の新たな宿敵として福岡ブラックホークスのスカウト・中溝聖治役を三浦貴大が担当。ドラフト会議をめぐり激しい選手獲得競争を繰り広げる。

「三ケタの男たち」編では、郷原とも旧知の仲で選手育成に定評のある岩手学院大学の名将・千葉三郎役を片岡鶴太郎が演じる。さらに、千葉監督が育て上げた変則フォームの大学左腕・菊地原英光役には、オーディションで抜てきされた藤田智大が起用された。

また「戦力外の男」編では、ベイゴールズの内野手・佐藤翔太役を武田航平が演じる。レギュラー獲得を目前に怪我でチャンスを逃し、近年は二軍生活が続く中で戦力外通告を受けるという役どころで、妻サチエ役として宮内ひとみが出演する。

「ドロップアウトをした天才」編では、前作にも登場した天才投手・北畠翔役として木戸大聖が再登場。北畠の母親・花代役の仙道敦子も引き続き出演し、親子の関係性の変化にも焦点が当てられる。

さらに「捨てられた天才」編では、クラブチーム「パーフェクトマッスルズ」に所属する外野手・柳川大也役を佐藤寛太が担当。チームを率いる監督の足立役を宇梶剛士、社会人野球の強豪・万田自動車の監督・猪俣役を田中要次が演じ、同チームの天才外野手・阿比留一成役として木村達成も出演する。

それぞれの選手が家族や仲間に支えられながら野球人生の“ボーダーライン”に立つ姿を描く本作。郷原は今年のドラフトキング獲得を目指して奔走するが、ドラフト会議を目前に思わぬ危機に直面する。一方、神木も社会人No.1捕手に目を付け、獲得に向けて動き出す。

今回、特報映像も公開。野球人生の岐路に立つ選手たちの葛藤や、スカウトたちの熱い思いが交錯する本作の世界観が垣間見える内容となっている。