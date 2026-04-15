メリーチョコレートカムパニーは5月13日、夏向けの新商品「メリーチョコレート シュガーコートミルフィーユ」(30個入3,888円/20個入2,592円/10個入1,296円/5個入702円/3個入432円)を全国のメリーチョコレート売場で発売する。(5個入は百貨店限定、3個入は量販店限定)

同商品は、「ジャパン・フード・セレクション」にて最高位グランプリ受賞歴のある同社のロングセラー商品「ミルフィーユ」の製法をベースに、地球温暖化による気温上昇対策を踏まえた新たな夏手土産商品として開発された。

暑い気温に強いシュガーコートを施すことで、チョコレート特有の「溶けやすさ」という課題をクリアし、常温での持ち運びを可能にした。144層のパイとクリームの絶妙な食感に加え、夏にぴったりのレモンとカカオのさわやかな味わいが特徴で、冷やすことでシュガーコートのシャリシャリとした食感が楽しめる。

レモンは、甘酸っぱいホワイトチョコクリーム入りレモンクリームをパイでサンドし、レモン風味のシュガーでコーティングした爽やかな味わい。カカオは、カカオパイにチョコレートクリームをサンド。カカオマス入りシュガーでコーティングしており、カカオの香りとすっきりとした後味が特長となっている。