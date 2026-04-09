セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、和素材と洋の要素を掛け合わせた「和モダン」スイーツ4商品をセブン-イレブンで順次発売する。

近年、訪日外国人の増加に伴い、日本独自の素材を活かした「和洋折衷スイーツ」への注目が一段と高まっている。抹茶やあんこ、きなこ、黒蜜といった伝統的な「和素材」は、今や国内外を問わず多くの人々に注目されている。こうしたトレンドを受け、伝統的な和素材を親しみのある洋の要素と融合させた、4つのスイーツを展開する。

「パキっとティラミス 黒蜜きなこもち」(324円)は、スプーンで天面のきなこチョコを割って、中のティラミスムースと底に忍ばせたとろけるおもち・黒蜜ソースを絡めて食べる、パキっと、もちっと、クリーミーでなめらかなさまざまな食感を楽しめるティラミス。国産大豆100%のきな粉をかけ、きな粉本来の香ばしさを楽しめる。

「二層の宇治抹茶生どら焼」(259.20円)は、ふんわりしっとり食感のどら焼生地に、旨み成分が高く、風味の良い宇治抹茶をふんだんに使用した、抹茶あんホイップと抹茶あんを挟んだ商品。

「もっちり和クレープ おもちときなこ」(280.80円)は、もちもち食感のクレープ生地とお餅を組み合わせた、もっちり食感を存分に楽しめるクレープ。クレープ生地に、きなこクリームを絞り、おもち、アクセントに黒蜜ソースを入れて包んだ「和」を感じられる仕立てに。

「きなことあんこの和パフェ」(399.60円)は、黒糖ゼリーに豆乳きなこムースとみるくムースを重ね、きなこホイップ・粒あん・わらび餅・お団子・黒糖ゼリー・かのこ豆を盛り付けた和パフェ。きなこの香ばしさとあんこの上質な甘さが織り成すハーモニーを堪能できる。