ローソンのUchi Cafe’から4月7日より、カスタードの新作スイーツ2品が登場した。

「カスタードパイシュー」は、サクッとしたパイの食感、2種のカスタードの味わいが楽しめるパイシュー。価格は265円。なお、沖縄地域では販売されない。

また、カスタードとふわふわのホイップを重ねたドーム状のモンブラン「カスタードモンブラン」も登場。価格は322円。どちらもスイーツ好きにはたまらない一品となっている。