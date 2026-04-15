「何もしないまま時間が過ぎることに、正直モヤモヤしている」俳優の長谷川京子に寄せられた、30代会社員の悩み。長谷川は、「躊躇するぐらいだったら……」と素直な意見を述べ、恋愛相談と真摯に向き合った――。

長谷川京子

“社内恋愛”で大事なことは「ちゃんと滞りなくお仕事ができるのか…」

1日にYouTubeチャンネル『Kyoko Hasegawa 長谷川京子』で更新された、Podcast「長谷川京子のうちにおいでよ #28」では、30代会社員の恋愛相談を紹介。「同期の男性が好きになったが、別れたあとも同じ職場で働き続けなければならないため、気持ちにブレーキをかけてしまう。何もしないまま時間が過ぎることに、正直モヤモヤしている」といい、「大人になると好きだけで突っ走れない場面も増えると思うが、どのタイミングで覚悟を決めるのがいいのか?」と相談が寄せられた。

“社内恋愛”について、長谷川は、「会社員になったことがないので、わからないんですよ。だから、好きなら行ったらいいじゃんとしか思ってなくて……」と悩ましげに回答。続けて、「私は言っちゃうかな。我慢できないんだったら」と話しつつ、「我慢できるくらいなら我慢します」とキッパリ。交際後に別れた場合、他人に迷惑をかけないことが大事だといい、「(彼に)新しい彼女ができるかもしれないし。そのときに、ちゃんと滞りなくお仕事ができるのかっていう覚悟があれば、いいんじゃないですか」と背中を押した。

また、“社内恋愛”の場合、社員の間でウワサの的になることも。長谷川は、「起きてないこととか、思ってないことを言われる覚悟もしなきゃダメだよね」と思案し、「そういうことを気にせず、その人が好きだから信じて付き合えるかってことですよね。付き合っている最中は」と助言。「この覚悟って、なってみないとわかんない」としつつ、「それでも好きなら行けばいいし。躊躇するぐらいだったら、それぐらいの人だったっていうので、1回気持ちを静めてみるのがいいと思います」と相談者に伝えていた。