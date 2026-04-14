バンダイは、『仮面ライダーゴースト』放送10周年を記念して、「CSM ゴーストドライバー」(28,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月14日16時より予約を受け付ける。2026年9月発送予定。

「CSM ゴーストドライバー」は、『仮面ライダーゴースト』放送10周年を記念して、変身ベルト「ゴーストドライバー」を大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)」シリーズで初商品化したアイテム。セットにはDX版から様々なアップグレードを施した「ゴーストドライバー」に加え、「オレゴースト眼魂」「スペクターゴースト眼魂」「カノンスペクターゴースト眼魂」が付属。3人の仮面ライダーの変身再現が楽しめる。

ゴーストドライバー本体は、DX版から造形・塗装をアップデートし、より劇中のイメージに近い外観を実現。正面の透明パーツはパールカラー、内部ディテールはシルバーカラーなど、本体全面に塗装を施し、重厚感を増した外観に。付属するゴースト眼魂についても、DX版ではホログラムだったステッカーをメタリックな仕様に変更し、背面のQRシール・刻印を取り除くことで、劇中のイメージに近づけた。

また、電源ON時の操作で3モードの切り替えが可能。天空寺タケル(演：西銘駿)の台詞が発動可能なゴーストモード、深海マコト(演：山本涼介)の台詞が発動可能なスペクターモード、深海カノン(演：工藤美桜)の台詞が発動可能なカノンスペクターモードを搭載。各台詞は本体底面に新設された台詞ボタンを押すことで発動可能。スペクターモードでは、変身待機音がスペクター専用のもので固定され、スペクターゴースト眼魂以外をセットした際も「仮面ライダースペクター」としてのなりきり遊びが楽しめる。

台詞ボタンのほかに、天面にBGMボタンと効果音ボタンの2つを増設。効果音ボタンでは「ベルト出現音」「ゴースト眼魂起動音」などのなりきり遊びを彩る効果音のほか、変身中のフォームに合わせた個別必殺音なども発動可能。BGMは主題歌「我ら思う、故に我ら在り」をはじめ9曲を収録。さらに台詞ボタンの操作では3人の変身者のほかに、ユルセン(演：悠木碧)・英雄ゴースト(演：関智一)の台詞も発動可能。劇中の印象的なやりとりがよみがえる。

また、本商品と連動可能な「CSM15英雄ゴースト眼魂セット」の商品化が決定した。

セット内容

ゴーストドライバー一式…1

オレゴースト眼魂…1

スペクターゴースト眼魂…1

カノンスペクターゴースト眼魂…1

※本商品に付属するゴースト眼魂は、当時の「DXゴーストアイコンシリーズ」と同じ規格で作られているが、本商品に「DXゴーストアイコンシリーズ」を装填した場合の動作は保証していない。

※「DXゴーストドライバー」に、本商品に付属するゴースト眼魂を装填した場合の動作は保証していない。

(C)石森プロ・東映